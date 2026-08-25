Noi arestări în Marea Britanie după accidentul în care au murit doi polițiști și cinci tineri. Numărul suspecților a ajuns la 17

Alte cinci persoane au fost arestate în ancheta accidentului de pe autostrada A66, din apropiere de Middlesbrough, în care șapte oameni, inclusiv doi polițiști, și-au pierdut viața. Numărul total al persoanelor reținute în acest caz a ajuns la 17, scrie The Guardian.

Polițistul Matthew Blades, în vârstă de 37 de ani, și polițistul Tom Clough, în vârstă de 38 de ani, au murit sâmbătă când un Volkswagen Passat, urmărit de poliție, a circulat pe contrasens pe autostrada A66, în apropiere de Middlesbrough, și a lovit mașina lor de intervenție armată, marcată ca atare.

Toți cei cinci ocupanți ai mașinii urmărite – Cole Robert Worthy, 17 ani; Theo Rae, 17 ani; Makai Saddington, 18 ani; Michael Robert Cahill, 23 de ani; și Jacob Matusiak, 23 de ani – au fost declarați decedați la fața locului.

Poliția a declarat că grupul avea legături cu „activități criminale grave și organizate” și că patru dintre cei cinci aveau în total 37 de condamnări anterioare pentru infracțiuni precum deținerea de arme albe, furt de mașini, deținere de droguri, hărțuire intenționată cu agravante rasiale și numeroase infracțiuni rutiere.

Conducerea periculoasă, transformată în spectacol pe rețelele sociale

Accidentul a dus la o atenție sporită asupra unei tendințe emergente în rândul tinerilor de a posta online videoclipuri cu mașinile în care se află, conduse în mod periculos. O personalitate de rang înalt din cadrul Federației Poliției din Anglia și Țara Galilor a declarat că tinerii „provocau polițiștii” prin conducerea imprudentă.

Paul Williams, vicepreședintele național interimar al federației, a declarat pentru emisiunea BBC Breakfast că tinerii care conduc imprudent au devenit o „adevărată problemă” pentru polițiștii care intervin la fața locului.

„În fiecare zi putem identifica acum numeroase exemple de tineri care fac din conducerea periculoasă un spectacol. Nu doar conduc periculos, ci îi provoacă pe polițiștii care sunt acolo pentru a proteja publicul”, a spus Williams.

El a adăugat: „Este o problemă reală. Le provoacă îngrijorare ofițerilor. Aceștia nu ar trebui să fie nevoiți să iasă în teren și să-și facă griji dacă se vor mai întoarce acasă după tura sau nu. Dar, pe lângă asta, să se întrebe dacă vor apărea peste tot pe rețelele sociale. Este absolut inacceptabil, iar platformele de socializare trebuie să ia măsuri.”

Cele cinci arestări de marți au avut loc la o zi după ce poliția din Cleveland a anunțat că 12 persoane, nouă bărbați și trei femei, au fost arestate după ce ofițerii au declarat că au primit mai multe sesizări privind două vehicule, un VW Passat și un Volvo XC60, care circulau periculos în acel moment.

Dintre cele 12 persoane, patru au fost arestate sub suspiciunea de participare la o grupare de crimă organizată și patru sub suspiciunea de deținere de arme de foc, în timp ce patru dintre suspecți au fost acuzați și de deținere de droguri din clasele A și B cu intenția de a le distribui.

Doi suspecți au ajuns în fața instanței

Două dintre cele 12 persoane arestate anterior au comparut acum în fața instanței. Kai Beattie, în vârstă de 19 ani, a comparut în fața Tribunalului de Primă Instanță din Teesside, fiind acuzat de deținerea unei arme de foc cu intenția de a pune în pericol viața altora. Cameron George, în vârstă de 26 de ani, a fost plasat în arest preventiv și va compărea în fața Curții Coroanei din Teesside pe 21 septembrie, fiind acuzat de infracțiuni legate de droguri și de deținerea de bunuri provenite din activități infracționale.

Cei cinci arestați marți erau un băiat de 16 ani, un tânăr de 18 ani și un bărbat de 21 de ani, toți fiind suspectați de participarea la o grupare de crimă organizată; un bărbat de 55 de ani, suspectat de complicitate, și un tânăr de 23 de ani, suspectat de amenințări cu moartea.

Statisticile privind siguranța rutieră până în 2025 arată, de asemenea, o tendință de creștere a conducerii periculoase în rândul tinerilor, în special al bărbaților tineri, 77 de persoane cu vârste cuprinse între 16 și 20 de ani pierzându-și viața anul trecut, comparativ cu 65 în anul precedent și 55 în 2016, aceasta fiind cea mai mare creștere dintre toate grupele de vârstă.

Guvernul cere măsuri împotriva platformelor online

Guvernul a recunoscut necesitatea de a lua măsuri împotriva companiilor de social media care găzduiesc videoclipuri care încurajează conducerea periculoasă în rândul populației, un purtător de cuvânt al Downing Street declarând luni că numărul 10 îi va acorda autorității de reglementare Ofcom „sprijinul deplin pentru a lua măsuri dure” împotriva oricăror site-uri și aplicații care nu moderează sau nu elimină astfel de conținut.

Accidentul din Middlesbrough este unul dintre numeroasele incidente în care au murit sau au fost spitalizate persoane din cauza unei mașini care încerca să scape de poliție, incidente care au avut loc în ultimele două săptămâni în toată Marea Britanie; un accident similar a avut loc marți în Anglia, când o coliziune survenită în urma unei urmăriri a poliției în Warwickshire a dus la decesul unui bărbat și la spitalizarea unei femei.

În Irlanda, săptămâna trecută, un alt incident similar a dus la spitalizarea a patru persoane, printre care un băiat de șapte ani, după ce o mașină în care se aflau cinci adolescenți a intrat în ei pe autostrada M9 din județul Kildare, în încercarea de a scăpa de Garda. Toți cei cinci adolescenți au murit.

O campanie de strângere de fonduri organizată de federația poliției din Cleveland pentru familiile lui Blades și Clough a depășit suma de 750.000 de lire sterline în donații.

Editor : Ana Petrescu