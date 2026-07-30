Live TV

Noi atacuri ale SUA împotriva Iranului, după ce Trump a declarat că „acum e rândul nostru”, ca reacție la lovituri ale Teheranului

Data publicării:
profimedia-1115453652
Noi tensiuni SUA-Iran. Sursa: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Armata Statelor Unite a lansat atacuri împotriva Iranului, după ce preşedintele Donald Trump a promis miercuri că va lovi ţara „foarte dur”, a anunţat Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), citat de CNN. Mai multe explozii au fost auzite în mai multe zone din sudul Iranului, a relatat presa de stat iraniană Press TV în primele ore ale zilei de joi, ora locală. Atacurile s-au încheiat după 2 ore, fiind lovite inclusiv centre de comandă militare, instalaţii pentru rachete şi drone, obiective de supraveghere şi apărare de coastă.

Armata Statelor Unite a încheiat la ora 22:00 ET (ora Coastei de Est a SUA) un „val puternic de lovituri” împotriva Iranului, a anunţat în cursul nopţii Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), ca răspuns la tentativa Iranului de a ataca forţele americane cu o zi înainte.

„Forţele CENTCOM au lovit zeci de ţinte ale Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC) din Iran, inclusiv centre de comandă militare, instalaţii pentru rachete şi drone, obiective de supraveghere şi apărare de coastă, precum şi capacităţi maritime”, a transmis CENTCOM pe platforma X, potrivit News.ro.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Anterior, CENTCOM transmisese că „forţele americane au început să lanseze lovituri împotriva Iranului astăzi, la ora 20:00 (ora Coastei de Est a SUA). Aceste lovituri reprezintă un răspuns ferm la tentativa de ieri a Iranului de a ataca forţele americane staţionate în Orientul Mijlociu”.

„Îi vom lovi foarte dur, pentru că acum este rândul nostru să lovim. Ei ştiu că urmează”, le-a declarat Donald  Trump jurnaliştilor în Biroul Oval, miercuri.

În noaptea de marţi spre miercuri, Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice din Iran a lansat mai multe rachete balistice către forţele americane din regiune, iar armata Iordaniei a anunţat că a interceptat cinci dintre acestea.

Presa iraniană a anunţat explozii în sudul ţării, la scurt timp după ce Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a confirmat că a început atacurile, descriindu-le drept un „răspuns ferm” la tentativa Iranului de a ataca forţele americane din regiune, marţi noaptea.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Joe Biden
1
„Am găsit toate documentele clasificate”. Înregistrările pe care Biden a încercat ani la...
Putin ridică paharul de șampanie
2
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina va fi cedată...
Hungariak Parliament Due To Vote On 17th Constitutional Amendment, Budapest, Hungary - 13 Jul 2026
3
„Luna de miere” a lui Peter Magyar s-a încheiat. „Afacerea Judit Polgar” a dus la...
apa scazuta la dunare
4
De ce are Dunărea un debit atât de scăzut, deși în România a plouat? Explicațiile...
INSTANT_COALITIE_BUGET_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Grindeanu anunță că 14 deputați PNL „au trecut peste ordinul lui Bolojan” și au votat...
Surpriză uriașă: după 12 ani, Elena Băsescu a revenit! Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
Digi Sport
Surpriză uriașă: după 12 ani, Elena Băsescu a revenit! Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Salman Rushdie Assault
Atacatorul lui Salman Rushdie a fost găsit vinovat de sprijinirea unui grup terorist străin și riscă închisoarea pe viață
Cardiac Surgery With Ferrazzi Procedure - Ukraine
Cum au ajuns medicii ucraineni reper mondial în chirurgia reconstructivă. O experiență unică, care depășește practica din multe țări
YWU3YjY1ZGZhNjc1YThjNzIzMWZmMWU0N2MzNjQ1MQ==.thumb
O nouă amenințare pentru transportul maritim: Rebelii Houthi copiază modelul Iranului și pregătesc taxe pentru navele din Marea Roșie
trump si netanyahu la casa alba
Trump și Netanyahu au analizat trei scenarii pentru a opri programul nuclear al Iranului
Cătușe
Un norvegian, găsit vinovat de tentativă de asasinat în Marea Britanie, la ordinul unui grup având legătură cu Iranul
Recomandările redacţiei
Lindsey Graham funeral service - Washington, United States - 28 Jul 2026
Zelenski, în ascensiune, Netanyahu, în defensivă. Mizele întâlnirii...
2026-07-28-4748
A treia zi de grevă în Sănătate: sute de internări și operații...
761641192_1493144619520089_5686542217481146739_n
Atac masiv al Rusiei cu drone și rachete: cel puțin 13 morți în...
INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bolojan, apel către români după oprirea centralei nucleare de la...
Ultimele știri
Rezultate LOTO - Joi, 30 iulie 2026: Report de peste 8,89 milioane de euro la 6/49. Sumă importantă în joc la Joker
De ce a fost demis Mîhailo Fedorov: fostul ministru ucrainean rupe tăcerea despre presiunile din culisele reformelor militare
Condamnare-record pentru un șofer de TIR: cum a dus o șicanare în trafic la o tragedie și o sentință exemplară
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce a răspuns Irina Columbeanu când a fost întrebată în New York de unde provine. Declarațiile ei sunt acum...
Cancan
A murit pilotul Mihai Vîrdol. Anunțul făcut de forțele aeriene române
Fanatik.ro
Nu se vede la tv! Returul Auda – FCSB din Conference League poate fi urmărit doar pe platformele de live...
editiadedimineata.ro
Companiile AI strâng cărți vechi, își antrenează modelele cu ele, apoi le distrug
Fanatik.ro
„Coelho, cu ochii larg închiși!”. Marius Mitran îi răspunde dur antrenorului Craiovei: „Meciul cel mai...
Adevărul
„De ce ar trebui să beneficieze de acciză redusă cineva care conduce un SUV?” Subvenția la motorină...
Playtech
La ce viteză consumă cel mai puțin mașina ta. Poți economisi până la 30% la fiecare plin
Digi FM
Marian Godină, după ce a petrecut câteva zile pe litoralul românesc: „Nu cred că cineva își sacrifică...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Bulgarii nu s-au ferit de cuvinte, după scenele cum rar se văd de la Craiova - Levski: ”A fost atacat cu...
Pro FM
Logodnica cu 46 de ani mai tânără a lui Mick Jagger, mesaj de ziua lui: „Să avem parte de și mai multe...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Renee Zellweger, așa cum o vede Ant Anstead. Britanicul vorbește despre relația lor și dezvăluie de ce nu se...
Adevarul
Militarii ucraineni, verdict dur după exercițiile NATO: „Pauzele de cafea și restricțiile pentru drone nu au...
Newsweek
Decizie: Perioadele suplimentare la grupele de muncă nu sunt contributive la pensie. Ce bani pierd pensionarii
Digi FM
A încremenit toată lumea, mai puțin el! Ce făcea acest turist în timp ce un urs a ajuns fix în spatele lui
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ouăle ecologice, mai nocive pentru mediu decât cele din fermele cu găini în cuști. Ce au descoperit...
Digi Animal World
Elanul revine în România după peste 200 de ani. Primele exemplare s-au adaptat cu succes în Parcul...
Film Now
Părinții lor au format un cuplu celebru în anii '90, azi copiii joacă împreună. Kaia Gerber și Homer Gere...
UTV
Florin Ristei și iubita lui au sărbătorit un moment special în vacanță. Cum a surprins-o artistul pe Andreea...