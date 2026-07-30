Noi atacuri ale SUA împotriva Iranului, după ce Trump a declarat că „acum e rândul nostru”, ca reacție la lovituri ale Teheranului

Armata Statelor Unite a lansat atacuri împotriva Iranului, după ce preşedintele Donald Trump a promis miercuri că va lovi ţara „foarte dur”, a anunţat Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), citat de CNN. Mai multe explozii au fost auzite în mai multe zone din sudul Iranului, a relatat presa de stat iraniană Press TV în primele ore ale zilei de joi, ora locală. Atacurile s-au încheiat după 2 ore, fiind lovite inclusiv centre de comandă militare, instalaţii pentru rachete şi drone, obiective de supraveghere şi apărare de coastă.

Armata Statelor Unite a încheiat la ora 22:00 ET (ora Coastei de Est a SUA) un „val puternic de lovituri” împotriva Iranului, a anunţat în cursul nopţii Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), ca răspuns la tentativa Iranului de a ataca forţele americane cu o zi înainte.

„Forţele CENTCOM au lovit zeci de ţinte ale Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC) din Iran, inclusiv centre de comandă militare, instalaţii pentru rachete şi drone, obiective de supraveghere şi apărare de coastă, precum şi capacităţi maritime”, a transmis CENTCOM pe platforma X, potrivit News.ro.

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Anterior, CENTCOM transmisese că „forţele americane au început să lanseze lovituri împotriva Iranului astăzi, la ora 20:00 (ora Coastei de Est a SUA). Aceste lovituri reprezintă un răspuns ferm la tentativa de ieri a Iranului de a ataca forţele americane staţionate în Orientul Mijlociu”.

„Îi vom lovi foarte dur, pentru că acum este rândul nostru să lovim. Ei ştiu că urmează”, le-a declarat Donald Trump jurnaliştilor în Biroul Oval, miercuri.

În noaptea de marţi spre miercuri, Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice din Iran a lansat mai multe rachete balistice către forţele americane din regiune, iar armata Iordaniei a anunţat că a interceptat cinci dintre acestea.

Presa iraniană a anunţat explozii în sudul ţării, la scurt timp după ce Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a confirmat că a început atacurile, descriindu-le drept un „răspuns ferm” la tentativa Iranului de a ataca forţele americane din regiune, marţi noaptea.

Editor : B.E.