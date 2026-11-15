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Video Noi atacuri ale Ucrainei în Rusia. Combinatul petrochimic, o rafinărie de petrol și o fabrică de elicoptere au fost lovite

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atac combinat petrochimic ucraina rusia
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Forțele ucrainene au atacat sâmbătă noaptea o rafinărie de petrol și combinatul petrochimic Nijnekamskneftekim, din regiunea rusă Tatarstan, precum și fabrica Monolit, din regiunea Briansk, care produce elicoptere și piese de schimb, a anunțat Statul Major al armatei ucrainene, potrivit Agerpres, care citează Reuters. În paralel, președintele Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că a lovit infrastructura energetică din opt regiuni ale Ucrainei.

Statul Major al armatei ucrainene a anunțat că armata ucraineană a lansat atacuri asupra mai multor obiective industriale din Rusia, în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Printre țintele vizate se numără combinatul petrochimic Nijnekamskneftekim, un important producător de cauciuc și materiale plastice, precum și o rafinărie de petrol din regiunea Tatarstan.

Totodată, a fost atacată și fabrica Monolit, situată în regiunea Briansk, din vestul Rusiei. Unitatea produce elicoptere și piese de schimb.

De cealaltă parte, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a lovit infrastructura energetică din opt regiuni ale Ucrainei.

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Liderul de la Kiev a afirmat că atacurile au fost posibile, în parte, și din cauza restricțiilor impuse utilizării serviciului Starshield, furnizat de grupul SpaceX.

„Rușii țintesc terminalele cu Shahed”, a scris Zelenski pe platforma X, făcând referire la dronele pe care forțele ruse le lansează în mod constant asupra Ucrainei.

Editor : A.P.

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