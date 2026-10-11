Noi atacuri asupra aeroportului din Riad. Un proiectil a provocat un incendiu la un terminal de pasageri

Aeroportul internaţional din Riad a fost duminică ţinta unui nou atac, care a provocat un incendiu, după ce sâmbătă 12 persoane au fost ucise în urma unor lovituri care au vizat acelaşi aeroport, a anunţat coaliţia militară condusă de Arabia Saudită, care susţine guvernul recunoscut internaţional al Yemenului.

Purtătorul de cuvânt al coaliţiei, generalul Turki Al-Malki, a anunţat într-un comunicat un „atac cu un proiectil neidentificat asupra terminalului de pasageri nr. 4 al aeroportului internaţional King Khalid”, care a provocat „un incendiu”, relatează AFP şi Reuters, preluate de News.ro.

„Sistemele de apărare antiaeriană au interceptat şi distrus o rachetă de croazieră în apropierea aeroportului internaţional King Khalid”, a precizat, de asemenea, purtătorul de cuvânt într-un alt comunicat publicat pe reţeaua socială X.

La rândul său, postul de televiziune Al Masirah din Yemen, condus de gruparea Houthi, a informat duminică despre un atac care, potrivit acestuia, a fost lansat de Arabia Saudită asupra Aeroportului Internaţional Sanaa din Yemen.

Reacția lui Netanyahu

Aeroportul internaţional din Riad rămâne închis după ce un atac care a avut loc sâmbătă a provocat moartea a 12 persoane şi rănirea a peste 300, acesta fiind cel mai sângeros atac de acest gen asupra regatului din ultimii peste zece ani, pe fondul unei escaladări a luptelor dintre rebelii Houthi şi forţele guvernamentale din Yemen, care sunt sprijinite de Arabia Saudită.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a condamnat duminică „oribilul atac terorist” împotriva aeroportului din Riad, care a provocat cel puţin 12 morţi sâmbătă. „Condamn în cei mai fermi termeni posibili atacul terorist oribil împotriva aeroportului King Khalid din Riad”, a afirmat el, adăugând că transmite în numele poporului israelian „sincere condoleanţe” familiilor victimelor.

În ciuda închiderii temporare a aeroportului, Ministerul Energiei din Arabia Saudită a declarat că o conferinţă internaţională pe tema energiei, planificată de mult timp, va avea loc în continuare, duminică, la Riad.

Războiul din Orientul Mijlociu riscă să escaladeze

Anterior, Houthi declaraseră într-un comunicat: „Reiterăm avertismentul nostru către toate companiile aeriene, experţi, angajaţi, muncitori şi călători în privinţa utilizării aeroporturilor şi spaţiului aerian saudit, deoarece acestea sunt vulnerabile la atacuri şi au devenit un teatru de operaţiuni pentru forţele noastre, cu excepţia aeroporturilor din (oraşele sfinte) Mecca şi Medina”.

„Îi îndemnăm pe toţi să ia în serios avertismentele noastre, iar Arabia Saudită poartă responsabilitatea pentru orice interceptare eşuată”, au transmis forţele Houthi.

Arabia Saudită şi-a intensificat implicarea militară în Yemen în ultimele săptămâni, lansând atacuri împotriva mişcării Houthi şi sprijinind o contraofensivă a guvernului yemenit după ce rebelii au capturat teritoriu strategic de-a lungul coastei Mării Roşii, luna trecută.

Ministerul de Externe al Yemenului, condus de Houthi, a declarat duminică seara că orice acţiune militară suplimentară a Arabiei Saudite în Yemen va declanşa o reacţie mai puternică, adăugând că acţiunile sale vor fi „ghidate de principiul reciprocităţii”.

„Dacă inamicul saudit nu îşi încetează agresiunea şi amestecul în Yemen, ce e mai rău abia urmează, cu voia lui Dumnezeu”, a declarat ministerul în comunicate difuzate de postul de televiziune Al Masirah, controlat de Houthi.

SUA iau în considerare să se alăture atacurilor saudite

Preşedintele Donald Trump a declarat sâmbătă că Statele Unite iau în considerare să se alăture atacurilor saudite împotriva grupării Houthi în cadrul conflictului, o extindere a războiului mai amplu împotriva Iranului pe care SUA şi Israelul l-au declanşat în februarie.

În această săptămână are loc Congresul Energetic WPC, cu o durată de cinci zile, la un centru de convenţii situat la aproximativ 10 km de aeroport. Televiziunea de stat a anunţat că peste 70 de miniştri, 300 de directori de companii şi reprezentanţi ai peste 25 de organizaţii internaţionale din domeniul energiei şi-au confirmat participarea. Nu a fost clar de la început dacă participanţii vor fi prezenţi fizic sau vor participa virtual.

De asemenea, duminică era programată o reuniune ministerială a Forumului Internaţional al Energiei, a cărei sesiune plenară se va desfăşura cu uşile închise, potrivit unui comunicat de presă. Nu au fost disponibile imediat alte detalii.

Autorităţile saudite au informat părinţii că, începând de duminică şi până joi, cursurile cu prezenţă fizică vor fi suspendate şi înlocuite cu învăţământul la distanţă pentru toţi elevii, profesorii şi personalul administrativ.

În atacul de sâmbătă, al treilea asupra aeroportului din Riad într-o săptămână, printre cei 12 morţi s-au numărat 4 saudiţi, 2 cetăţeni din Bangladesh şi cetăţeni ai Statelor Unite, Iordaniei, Palestinei, Siriei, Sudanului şi Egiptului, au declarat autorităţile saudite.

Patru persoane au fost ucise în cele două atacuri anterioare asupra aeroportului, la începutul săptămânii. Unul dintre atacuri a provocat, de asemenea, pagube importante unui avion comercial saudit parcat pe pistă.

Editor : C.S.