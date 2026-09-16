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Noi date despre drona rusească găsită pe o plajă din Polonia: era pregătită să detoneze

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drona in polonia
Foto: Profimedia Images
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Din articol
„Un dispozitiv exploziv”

Parchetul regional din Poznan, în centrul Poloniei, a confirmat miercuri că drona militară de origine rusă descoperită luni în zona de litoral a localităţii Rusinowo din nordul ţării conţinea o ogivă explozivă cu fragmentaţie şi era pregătită să se detoneze.

Potrivit colonelului Bartosz Okoniewski de la Parchetul regional din Poznan, o echipă de genişti militari a reuşit să separe încărcătura de aparat şi să o detoneze controlat marţi seara pe aceeaşi plajă unde a fost găsită drona, informează EFE, preluată de Agerpres.

Dispozitivul a fost identificat de autorităţi ca fiind o dronă de atac Gerbera 2, un aparat de atac uşor folosit de obicei ca momeală şi pentru operaţiuni de recunoaştere, deşi poate fi utilizat şi pentru atacuri terestre.

Ministrul apărării Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a declarat miercuri, în Parlamentul de la Varşovia, că este posibil ca drona să fi survolat Lituania şi enclava Kaliningrad înainte de a ajunge deasupra Mării Baltice şi pe coasta poloneză.

Ministrul polonez a avertizat că Moscova „va continua să escaladeze şi să urce trepte pe scara tensiunii” şi a subliniat că acest tipar de provocări din partea Rusiei afectează nu doar Polonia, ci şi alţi parteneri ai NATO şi ai UE, precum Germania, România, R. Moldova şi ţările baltice.

Pe de altă parte, preşedintele polonez Karol Nawrocki va avea vineri o reuniune extraordinară cu ministrul Kosiniak-Kamysz şi cu şeful Statului Major, generalul Wieslaw Kukula, pentru a discuta situaţia creată de provocările ruse, a anunţat şeful Biroului pentru Securitate Naţională, Bartosz Grodecki.

La sfârşitul săptămânii trecute, mai multe drone ruseşti au căzut pe teritoriul ucrainean la câţiva metri de graniţa cu Polonia, lovind o benzinărie în Iahodin, la 800 de metri de frontieră, şi locomotiva trenului de pasageri Kiev-Varşovia, la doar doi kilometri de Polonia.

De asemenea, la sfârşitul lunii iulie, o rachetă de croazieră rusă Kh-101 s-a prăbuşit în localitatea poloneză Tarnawa-Kolonia, la 90 de kilometri de Ucraina, pe un teren nelocuit, unde a lăsat un crater de zece metri în diametru şi cinci metri adâncime.

„Un dispozitiv exploziv”

Drona doborâtă deasupra spaţiului aerian al Lituaniei de avioane de vânătoare italiene, desfăşurate pe flancul estic al NATO, transporta explozivi, a informat marţi ministrul lituanian al apărării, Robertas Kaunas.

„Conform datelor finale, a fost detectat un dispozitiv exploziv. Pirotehniştii l-au neutralizat”, a scris Kaunas pe contul său de Facebook.

„Specialiştii vor continua să investigheze şi să analizeze drona”, a adăugat ministrul apărării, care a spus că a fost în contact cu omologul său italian, Guido Crosetto, după intervenţia avioanelor militare italiene.

„Ministrul şi-a exprimat sprijinul ferm pentru securitatea regiunii noastre. De asemenea, le-am mulţumit membrilor echipajului avionului de vânătoare pentru deciziile ferme pe care le-au luat şi pentru măsurile pe care le-au implementat”, potrivit lui Kaunas.

„Acţiunea coordonată a membrilor NATO şi a tuturor serviciilor aduce rezultatele aşteptate şi contribuie la garantarea securităţii noastre”, a adăugat el.

Marţi, din cauza posibilei ameninţări aeriene, operaţiunile şi spaţiul aerian de pe aeroportul din Vilnius au fost restricţionate temporar.

În ultimele luni au avut loc mai multe incidente cu drone în cele trei ţări baltice, inclusiv cel din luna mai, când două aparate de zbor fără pilot au lovit o facilitate de depozitare a petrolului goală din oraşul Rezekne, în estul Letoniei.

Editor : C.S.

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