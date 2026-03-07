Live TV

Noi declarații în scandalul Ungaria-Ucraina. Orban, mesaj pentru Zelenski: „Încetaţi ameninţările şi şantajul! Nu mă puteţi intimida”

Data publicării:
viktor orban
Viktor Orban. Foto: Profimedia

Premierul Ungariei, Viktor Orban, i-a cerut sâmbătă liderului ucrainean Volodimir Zelenski să înceteze cu „ameninţările şi şantajul” și a adăugat că nu se lasă intimidat, potrivit MTI, citată de News.ro.

„Domnule preşedinte Zelenski, încetaţi ameninţările şi şantajul! La maghiari nu funcţionează asemenea metode", a transmis Viktor Orban într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

În imaginile postate de Orban apare iniţial Volodimir Zelenski, care afirmă că „Uniunea Europeană nu va bloca cele 90 de miliarde sau prima tranşă din cele 90 de miliarde şi că soldaţii ucraineni vor putea fi dotaţi cu arme”.

„În caz contrar, le vom da băieţilor din forţele noastre armate adresa celui care se opune, pentru a-l suna şi a vorbi cu el pe limba lor”, a continuat el. Toată lumea a dedus că era vorba de Viktor Orban.

Reacţionând la aceste declaraţii, Viktor Orban a afirmat: „Domnule preşedinte, am primit mesajul dumneavoastră. M-aţi ameninţat cu soldaţii pe mine şi, prin mine, întreaga Ungarie. Domnule preşedinte, acest lucru nu funcţionează. Opriţi-vă! Aici este Ungaria. Maghiarii nu pot fi şantajaţi, iar pe mine nu mă puteţi intimida.”

El a subliniat că „aseară maghiarii au transmis că nu doresc un guvern pro-ucrainean şi nu doresc un prim-ministru pro-ucrainean în Ungaria”.

„Pacea este de preferat. Renunţaţi la şantaj şi la ameninţări. Opriţi blocada petrolieră şi permiteţi tranzitul petrolului destinat Ungariei. Iar în locul ameninţărilor şi şantajului, acordaţi maghiarilor respectul care li se cuvine”, a adăugat premierul Ungariei.

