Noi detalii ale prăbușirii avionului miliardarului Dan Petrescu. Ceva neașteptat s-a întâmplat cu 16 secunde înainte de tragedie

Omul de afaceri Dan Petrescu, soția acestuia și fiul lor au murit în tragedia aviatică cu opt morți, de ieri, de la Milano, potrivit presei italiene. Jurnaliștii scriu și că datele privind viteza și altitudinea arată că ceva neașteptat s-a întâmplat cu 16 secunde înainte de prăbușire. Ministerul român de Externe a confirmat deocamdată că printre cele 8 victime se află doi români. Cu o avere estimată la 3 miliarde de euro, Dan Petrescu avea afaceri în domeniul imobiliar și al comerțului.

Avionul de tip Pilatus PC-12 înmatriculat în România a ajuns la Milano pe 30 septembrie. Duminică, la ora 14 și 4 minute, ora României, aparatul cu opt oameni la bord a decolat de pe aeroportul Linate, dar imediat după decolare pilotul a avut dificultăți în controlarea avionului, așa cum se vede și din înregistrarea zborului. La doar trei minute de la decolare a pierdut brusc peste 80 de metri altitudine. La ora 14, 7 minute și 56 de secunde a fost înregistrat ultimul semnal al avionului. Există martori care spun că aeronava ar fi fost deja cuprinsă de flăcări înainte de a se prăbuși.

-Era ora 1.05 p.m. (14:05 - ora României), când am auzit sunetul unui avion deasupra mea de parcă i se îneca motorul.

-Eram în casă, am auzit un zgomot surd ca al unui motor care nu funcționa, foarte repede am auzit explozia și apoi coloana de fum. Un dezastru.

-Apoi, am auzit o explozie foarte puternică, au zdrăngănit geamurile casei, așa că am deschis fereastra și am văzut un mare nor de fum cum se ridică spre cer. Asta am văzut.

-Ditamai coloana de fum, Fecioară Maria!

Avionul a căzut peste o clădire în renovare, în care, din fericire nu era nimeni. Imediat după impact, flăcările au cuprins mare parte din fațadă și din structura internă. Zeci de ambulanțe și autospeciale au fost dirijate spre imobilul cuprins de flăcări.

Impactul a fost atât de puternic, încât incendiul provocat s-a extins și al vehiculele parcate pe strada de lângă imobilul lovit de avion. Totul, la doar câteva sute de metri de un cartier de blocuri, cu o densitate mare de locatari.

