Noi detalii despre atacul asupra unei sinagogi din Michigan: fratele agresorului ar fi fost comandant Hezbollah

Polițiști monitorizează zona din apropierea intrării principale a sinagogii Temple Israel, la o zi după un incident cu un atacator înarmat, pe 13 martie 2026, în West Bloomfield, Michigan. Foto: Profimedia Images
Fratele bărbatului acuzat că a atacat, joia trecută, o sinagogă din Michigan ar fi fost comandant al Hezbollah și a fost ucis într-un raid aerian săptămâna trecută, potrivit Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF), transmite BBC.

Poliția spune că Ayman Muhammad Ghazali a murit după ce a intrat cu o mașină plină de explozibili în sinagoga Temple Israel. Membri ai familiei sale, inclusiv doi frați, ar fi fost uciși într-un atac aerian israelian în Liban, în luna martie.

IDF afirmă că fratele său, Ibrahim Muhammad Ghazali, coordona operațiuni cu armament pentru Unitatea Badr din cadrul Hezbollah, o organizație politică și militară din Liban.

BBC nu a confirmat independent identitatea fratelui și a contactat Departamentul pentru Securitate Internă al SUA și FBI pentru comentarii.

Armata israeliană a scris într-o postare pe platforma X, duminică, că Ibrahim Muhammad Ghazali era un „terorist Hezbollah” care conducea o unitate responsabilă pentru „lansarea a sute de rachete către civili israelieni pe parcursul războiului”.

Potrivit IDF, el a fost „eliminat” într-un atac al Forțelor Aeriene Israeliene asupra unei structuri militare Hezbollah, săptămâna trecută.

Postul CBS News, partenerul BBC din SUA, a relatat că un jurnalist colaborator aflat în Liban a fost informat de surse că ambii frați uciși în atac făceau parte dintr-o unitate de rachete Hezbollah din sudul Libanului.

Hezbollah are sprijin puternic din partea Iranului și este considerată organizație teroristă de Israel și de multe alte state, inclusiv Regatul Unit și Statele Unite.

Poliția nu a stabilit încă motivul atacului asupra sinagogii Temple Israel, comis de Ayman Mohammad Ghazali, un cetățean american naturalizat în vârstă de 41 de ani, care a venit din Liban în 2011 și locuia în Dearborn Heights.

Primarul orașului Dearborn Heights, Mo Baydoun, a declarat că bărbatul suferise recent „pierderi personale devastatoare peste hotare”, dar a subliniat că acest lucru „nu reprezintă o scuză” pentru atac.

FBI a anunțat vineri că Ghazali a murit din cauza unei răni provocate prin împușcare de către el însuși, în timpul unui schimb de focuri cu poliția.

Autoritățile au mai spus că în camioneta sa se aflau cantități mari de artificii de uz comercial și mai multe recipiente cu lichid inflamabil, care au luat foc în timpul atacului.

Niciun angajat sau copil de la sinagogă și de la școala acesteia nu a fost rănit. Un agent de securitate a fost rănit, dar se așteaptă să se recupereze, iar aproximativ 30 de membri ai forțelor de ordine au fost tratați pentru inhalare de fum, potrivit șerifului local.

FBI a declarat că investighează incidentul ca pe un „act de violență țintit împotriva comunității evreiești”.

Guvernatoarea statului Michigan, Gretchen Whitmer, a spus într-o conferință de presă după atac că antisemitismul se află la „un nivel istoric”.

„De aceea fac apel la oricine are o platformă publică să fie foarte responsabil cu discursul său și să nu identifice sau să vizeze comunitatea evreiască. Acesta este antisemitism la scară largă”, a spus ea.

„De aceea îi rog pe oameni să reducă tonul retoricii”, a adăugat Whitmer.

Editor : Ana Petrescu

