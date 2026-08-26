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Noi detalii despre atacul dejucat care viza o fabrică de drone în Slovacia. Cine se află în spatele operațiunii

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slovacia
Unul dintre suspecții reținuți de poliția din Slovacia. Sursă foto: Poliția Slovacă, Facebook
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Doi letoni şi un ucrainean sunt suspectaţi că ar fi în spatele unui incendiu plănuit la o fabrică de drone în Slovacia, dejucat marţi de poliţie, a relatat miercuri săptămânalul german Spiegel, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

Un leton de 26 de ani, "sabotor prezumat", a fost reţinut la Hamburg, în Germania, şi cei doi complici ai săi în Slovacia, potrivit informaţiilor ziarului.

Ei sunt acuzaţi că "au acţionat la ordin" pentru a pregăti atacul, a precizat marţi poliţia slovacă pe Facebook, adăugând că a acţionat în baza informaţiilor furnizate de serviciile de informaţii ale ţării.

"Dacă atacul ar fi avut loc, el ar fi putut provoca un incendiu de mare amploare", a subliniat aceasta, estimând că circa 70 de angajaţi ar fi putut fi puşi în pericol şi că bunuri în valoare de mai multe zeci de milioane de euro ar fi putut fi avariate.

Un purtător de cuvânt al parchetului din Hamburg a confirmat pentru Spiegel că a executat un mandat de arestare european pe numele cetăţeanului leton de 26 de an.

Slovacia a solicitat extrădarea acestui tânăr, care este în prezent încarcerat în Germania.

Poliţia slovacă a precizat marţi seară că a confiscat o mare cantitate de amestec incendiar, unelte şi telefoane portabile.

Mai multe firme, între care societatea ucraineană Skyeton, fabrică drone în Slovacia.

Ţările europene denunţă recrudescenţa operaţiunilor de sabotaj, spionaj şi destabilizare pe teritoriul lor de la începutul războiului din Ucraina. Acestea sunt imputate cu regularitate Moscovei, în special de Berlin, principalul furnizor de ajutor militar pentru Kiev.

Editor : C.L.B.

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