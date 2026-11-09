Noi detalii despre atacul din Cracovia. Autorul deținea un întreg arsenal, spun anchetatorii

Anchetatorii polonezi au găsit patru arme de foc şi circa 500 de cartuşe asupra atacatorului de la Cracovia şi în automobilul acestuia, a informat luni portalul de ştiri Onet, preluat de Xinhua, potrivit Agerpres.

Przemyslaw Nowak, purtător de cuvânt al procuraturii generale de la Varşovia, a precizat că armele sunt două puşti semiautomate AR-15 şi două pistoale, iar cel puţin o parte din muniţia găsită se potriveşte cu acestea şi ar fi putut fi folosită pentru continuarea atacului.

Au fost recuperate şi tuburi goale de la cartuşele trase.

Atacatorul identificat iniţial doar cu prenumele şi iniţiala numelui - Michal O., născut în 2002, a tras zeci de focuri la întâmplare în mulţime sâmbătă, în piaţa mare din centrul Cracoviei, unde a ajuns cu maşina, purtând uniformă militară, mascat şi cu cască. Poliţia a sosit în câteva minute, iar o patrulă locală l-a urmărit până când autoturismul lui, un Subaru negru, a lovit un vehicul staţionar. A urmat un schimb de focuri, iar atacatorul a rănit grav doi agenţi, fiind lovit şi el de gloanţele acestora.

Ulterior, potrivit Reuters, s-a aflat că atacatorul se numea Michal Oksinski, în vârstă de 24 de ani, originar din Ostrowiec Swietokrzyski, în sud-estul Poloniei. El a murit luni dimineaţa la spital.

Înainte de atacul din Cracovia, el îşi împuşcase mortal părinţii şi sora, ale căror trupuri neînsufleţite au fost găsite în locuinţa familiei, la două ore de mers cu maşina de oraş. În Cracovia, el a ucis şase oameni, printre care un britanic şi o austriacă, şi a rănit mai mulţi, dintre care 15 erau încă spitalizaţi luni.

Editor : C.S.