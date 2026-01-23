Live TV

Noi detalii despre copilul de 5 ani arestat în Minnesota: ICE l-ar fi folosit ca momeală, pentru a o scoate pe mama lui din casă

Data publicării:
Copil
Foto: Columbia Hights Public School

Autorităţile americane pentru imigraţie au reţinut cel puţin patru copii, inclusiv unul de 5 ani, în suburbia Columbia Heights a oraşului Minneapolis, potrivit oficialilor şcolari şi avocatului familiei micului Liam, care contestă versiunea guvernului în legătură cu reţinerea sa. Copilul de doar 5 ani ar fi fost folosit ca momeală de ICE pentru a o determina pe mama lui să iasă din casă.

Băiatul ecuadorian şi tatăl său - ambii aflaţi legal în ţară ca solicitanţi de azil - au fost duşi la un centru de detenţie pentru familii în Dilley, Texas, a declarat Marc Prokosch, avocatul care reprezintă familia şi care încearcă să obţină eliberarea lor.

Zena Stenvik, superintendenta districtului şcolar public Columbia Heights, a declarat într-o conferinţă de presă că ofiţeri ICE înarmaţi şi mascaţi au arestat patru elevi în această săptămână, printre care doi tineri de 17 ani şi un copil de 10 ani, pe lângă băiatul de 5 ani, care se numeşte Liam Conejo Ramos.

„Agenţii ICE au patrulat în cartierele noastre, au înconjurat şcolile noastre, au urmărit autobuzele noastre, au intrat de mai multe ori în parcările noastre şi ne-au luat copiii”, a spus Stenvik.

„Ofensiva ICE în comunitatea noastră provoacă traume şi îi afectează copiii noştri”, a inistat ea.

Arestările fac parte din campania de combatere a imigraţiei a preşedintelui american Donald Trump, care a trimis aproximativ 3.000 de agenţi federali în zona Minneapolis, unde oamenii sunt neliniştiţi de când un ofiţer de imigrare a împuşcat-o mortal pe Renee Good, de 37 de ani, cetăţeană americană şi mamă a trei copii. Incidentul s-a petrecut la 7 ianuarie.

Ofiţeri federali înarmaţi până în dinţi au urmărit suspecţi pe care îi consideră criminali periculoşi şi infractori imigranţi, în timp ce protestatarii, neliniştiţi de demonstraţia de forţă, au răspuns cu propriile patrule de observatori, fluierând pentru a avertiza oamenii despre raidurile ICE şi exprimându-şi nemulţumirea faţă de escaladarea lui Trump.

Departamentul pentru Securitate Internă a declarat că tatăl lui Liam, Adrian Alexander Conejo Arias, se afla ilegal în ţară, dar nu a furnizat detalii.

Avocatul Prokosch a negat însă că tatăl lui Liam se afla ilegal în SUA şi a spus că înregistrările din Minnesota nu indicau niciun antecedent penal pentru familie. Acum, acesta aşteaptă o audiere în faţa unui judecător de imigrare, a spus el.

Liam, purtând o căciulă albastră şi un rucsac cu Spider-Man, a privit cum agenţii mascaţi l-au luat pe tatăl său din faţa casei lor după ce tocmai se întorseseră, marţi, de la grădiniţă, potrivit martorilor. Ofiţerii au încercat apoi să-l folosească pe băiat ca momeală pentru a o ademeni pe mama sa afară din casă, au spus cel puţin doi martori.

Vicepreşedintele JD Vance a declarat joi într-o conferinţă de presă că ofiţerii de imigrare îl urmăreau pe tatăl lui Liam, care a fugit, lăsând agenţii fără altă opţiune decât să ia băiatul abandonat.

„Ce ar fi trebuit să facă? Ar fi trebuit să lase un copil de cinci ani să moară de frig? Nu ar fi trebuit să aresteze un străin ilegal?”, a declarat Vance într-o conferinţă de presă în timpul unei vizite la Minneapolis, oraş democrat aflat sub presiune, unde a venit pentru a-şi arăta sprijinul pentru ICE.

Cu toate acestea, potrivit martorilor, printre care se numără şi Mary Granlund, preşedinta consiliului şcolar din Columbia Heights, oficialii şcolii, un adult din familia băiatului şi vecinii s-au oferit să îl ia pe băiat, dar oficialii ICE au refuzat. Granlund a declarat că oficialii şcolii sunt autorizaţi să ia în custodie un copil în absenţa unui părinte.

Mama băiatului se afla în casă, dar soţul ei i-a cerut să rămână înăuntru, probabil pentru a evita să fie reţinută şi ea, a declarat Granlund reporterilor. Când a fost întrebată dacă băiatul a fost folosit ca momeală, Granlund a răspuns: „Corect”.

„Sentimentul de siguranţă în comunitatea noastră şi în jurul şcolilor noastre este zdruncinat, iar inimile noastre sunt sfâşiate. Sincer, la urma urmei, copiii ar trebui să fie la şcoală, alături de colegii lor”, a declarat Granlund.

Ofiţerii l-au pus pe copil pe bancheta din spate a unui SUV negru şi au plecat în viteză, a povestit Rachel James, membru al consiliului municipal din Columbia Heights, care a fost şi ea martoră la evenimente.

„Nu-mi pot imagina ce îi trecea prin minte lui Liam, dar vă pot spune ce am văzut pe faţa lui. Era îngheţat şi paralizat”, a declarat James pentru Reuters . „Nu plângea, dar părea foarte speriat”, a adăugat James.

 

