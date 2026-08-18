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Noi detalii în cazul decesului actriţei Hayden Panettiere. Ce a stabilit autopsia preliminară

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Hayden Panettiere
A murit actrița Hayden Panettiere. Foto: Profimedia
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Autopsia preliminară a actriţei, modelului şi cântăreţei americane Hayden Panettiere, care a decedat la vârsta de 36 de ani, a exclus existenţa unor urme violenţă sau un act criminal, în aşteptarea stabilirii cauzei oficiale a decesului, informează agenţia de presă EFE, citată de Agerpres.

„Nu au fost găsite semne de traumatism, care ar fi putut contribui la deces. Cauza şi modul în care a survenit decesul urmează să fie stabilite în urma unei analize mai aprofundate şi a unor analize suplimentare”, a anunţat luni, într-un comunicat, biroul medicului legist din Greenville, Carolina de Sud, unde a fost găsit trupul actriţei.

Potrivit comunicatului, Panettiere se afla în stop cardio-respirator la momentul la care serviciile specializate au sosit la locuinţa situată în complexul rezidenţial Judson Mill Lofts din Greenville, în urma unui apel de urgenţă.

Panettiere a început să joace în copilărie şi a avut o bogată carieră în televiziune şi cinema. Ea a jucat, printre altele, în drama cu supereroi Heroes, în serialul TV de succes Nashville - cu două nominalizări la Globurile de Aur -, dar şi în Bring It On: All Or Nothing, Remember the Titans, Raising Helen, Ice Princess, Scream sau în Sleepwalker.

Actriţa a vorbit deschis despre dificultăţile cu care s-a confruntat în viaţa personală în cartea sa de memorii intitulată This Is Me: A Reckoning, publicată în luna mai.

Artista era mama unei fete, Kaya Klitschko, născută în 2014 din relaţia cu fostul său partener, campionul ucrainean la box Vladimir Klitschko.

Într-un interviu acordat emisiunii Good Morning America în 2022, redifuzat de ABC News, Panettiere a vorbit deschis despre lupta sa cu alcoolismul şi depresia postpartum.

Fratele ei, Jansen Panettiere, a decedat subit la vârsta de 28 de ani, în februarie 2023, din cauza cardiomegaliei şi a unor complicaţii la nivelul valvei aortice, potrivit unui comunicat al familiei.

Editor : A.P.

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