Doi bărbați au fost arestați în legătură cu furtul a nouă bijuterii cu valoare aproape inestimabilă din Muzeul Luvru din Paris, care a avut loc acum o săptămână, informează presa franceză, potrivit BBC.

Potrivit cotidianului Le Parisien, suspecții provin din suburbia pariziană Seine-Saint-Denis, iar unul dintre ei urma să se îmbarce într-un zbor de pe Aeroportul Charles de Gaulle în momentul reținerii.

Furtul a avut loc duminica trecută, când patru indivizi înarmați cu scule electrice au pătruns în muzeu în plină zi și au sustras bijuterii considerate de neprețuit din cel mai vizitat muzeu din lume.

Ministrul francez al Justiției a recunoscut ulterior că „protocoalele de securitate au eșuat”, ceea ce a lăsat Franța cu „o imagine dezastruoasă”.

Potrivit relatărilor, banda a sosit la scurt timp după deschiderea muzeului pentru public. Aceștia au folosit o platformă mecanică montată pe un vehicul pentru a ajunge la Galeria Apollon (Galerie d'Apollon) printr-un balcon aflat în apropierea Senei.

Imagini de la fața locului arată o scară sprijinită de o fereastră de la primul etaj. Doi dintre hoți au intrat în interior după ce au tăiat fereastra cu unelte electrice. Aceștia ar fi amenințat paznicii, care au evacuat zona, apoi au spart cu ajutorul unor scule electrice geamul a două vitrine ce conțineau bijuterii.

Un raport preliminar, citat de presa franceză, arată că una din trei săli din zona vizată nu era supravegheată video.

Poliția franceză spune că hoții au stat înăuntru doar patru minute și au fugit pe două scutere care îi așteptau afară.

Oficialii au anunțat că măsurile de securitate au fost consolidate în jurul instituțiilor culturale din Franța.

Editor : C.S.