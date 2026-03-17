Apar noi detalii în cazul aşa-numitului safari uman de la Sarajevo. Participanții la „vânătoarea de oameni” de la mijlocul anilor ‘90 ar fi primit trofee cu fundițe colorate, în funcție de victime. Informațiile ies la iveală în urma unei anchete jurnalistice care a început în Italia.

Procurorii au un informator cunoscut drept „Francezul”, a cărui identitate este protejată. În urma crimelor comise, participanții la „safariul” uman primeau trofee sub forma unor cartușe legate cu fundițe colorate, conform informatorului.

Culorile acestor fundițe difereau în funcție de victimă, fiind diferite pentru bărbați, femei, copii și persoane în vârstă.

Dosarul este instrumentat de procurorii din Milano. Presa internațională precizează că în acest dosar ar apărea și numele unei românce. Femeia ar fi reușit să facă 10 victime.

Aceste excursii ar fi fost organizate inclusiv de președintele actual al Serbiei, Aleksandar Vucic. Deocamdată, procurorii au doar trei persoane acuzate în acest dosar. Toate trei au peste 65 de ani.

Printre cei acuzați se numără și un afacerist care ar fi cheltuit aproape 200.000 de euro pentru aceste excursii în Sarajevo. Cea de-a doua persoană este un bărbat de 80 de ani, șofer de camion. Totuși, acesta susține că nu avea nicio legătură cu acele excursii și se afla acolo din alt motiv.

Al treilea acuzat ar avea legătură cu extrema dreaptă.

Editor : A.M.G.