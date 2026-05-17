Apar noi detalii despre scufundarea misterioasă a unei nave cargo rusești în largul coastelor Spaniei, în decembrie 2024. Potrivit ultimelor informații, vasul ar fi transportat două reactoare nucleare pentru submarine, posibil destinate Coreei de Nord, deși căpitanul declarase oficial că încărcătura era formată din „capace de canal”.

Nava s-a scufundat la aproximativ 100 de kilometri de coasta Spaniei, după mai multe explozii inexplicabile produse la bord. Doi membri ai echipajului au murit, iar alți 14 au fost salvați în ultimul moment.

O investigație CNN, însă, ridică acum suspiciuni privind un posibil sabotaj militar și o operațiune secretă pentru blocarea unui transport de tehnologie nucleară. Potrivit surselor citate, vasul ar fi transportat reactoare nucleare de submarin care ar fi putut avea ca destinație finală Coreea de Nord.

Transportul ar fi avut loc într-o perioadă în care regimul de la Phenian trimitea soldați pentru a sprijini Rusia în războiul din Ucraina.

Investigația citează surse apropiate anchetei, potrivit cărora ar fi fost descoperită o gaură de aproximativ jumătate de metru în nava rusească, detaliu care alimentează suspiciunile privind un posibil atac extern.

Potrivit investigației, avariile ar fi putut fi provocate de o torpilă de mare viteză, armament deținut doar de Statele Unite, câțiva aliați NATO, Rusia și Iran.

Mai mult, la câteva zile după scufundare, în zonă ar fi apărut o navă aparținând serviciilor secrete rusești, iar ulterior au fost raportate noi explozii în apropierea epavei.

În plus, presa a relatat că avioane americane specializate în detectarea materialelor nucleare au survolat de mai multe ori zona în care s-a scufundat cargoul rusesc.

Noile informații reaprind semnele de întrebare privind natura reală a transportului și circumstanțele în care nava s-a scufundat în Marea Mediterană.

