Noi fotografii obținute de CBS News par să indice pagube semnificative la bazele militare americane din Golf

Noi fotografii obținute în exclusivitate de CBS News dezvăluie pentru prima dată pagubele și distrugerile pe scară largă ale clădirilor și vehiculelor de la multiple poziții americane din Orientul Mijlociu, ca urmare a atacurilor iraniene cu rachete și drone. Imaginile, nevăzute până acum, arată avioane distruse, clădiri devastate, remorci răsturnate și vehicule arse la instalațiile americane din Arabia Saudită și Kuweit, în urma atacurilor cu rachete și drone din timpul războiului care a durat șapte luni.

Una dintre cele mai impresionante fotografii arată un avion de supraveghere Boeing E-3 Sentry la Baza Aeriană Prince Sultan din Arabia Saudită, cu secțiunea din spate devastată de ceea ce pare a fi o lovitură directă.

Imaginile au fost trimise către CBS News de către membri ai forțelor armate aflați în serviciu activ, sub condiția anonimatului, din cauza restricțiilor stricte impuse mass-media în cadrul armatei.

Imaginile pot fi văzute pe site-ul CBS News

„Este vorba de pagube majore aduse bazelor noastre, care nu au fost comunicate publicului american”, a declarat pentru CBS News un membru al forțelor armate aflat în misiune. „Stăm acolo cu ochii închiși, în timp ce primim lovituri în față.”

O fotografie, realizată la Baza Aeriană Prince Sultan din Arabia Saudită, arată o lovitură directă asupra părții din spate a unui avion cu patru motoare de tip Boeing E-3 Sentry, coada acestuia fiind smulsă de pe fuselajul carbonizat, care susținea, de asemenea, un radar rotativ esențial pentru colectarea informațiilor în zbor.

Alte fotografii realizate din incinta bazei arată clădiri și cazărmi golite de interior, ale căror schelete stau, în mod ironic, lângă structuri de beton de tip „T-wall” neafectate, care erau odată considerate fortificații esențiale împotriva atacurilor cu grenade și mortiere, dar s-au dovedit extrem de ineficiente împotriva unui atac aerian.

Imagini la fel de sumbre au fost surprinse la Camp Buehring din Kuweit, o importantă zonă de concentrare a trupelor terestre ale Armatei SUA, a vehiculelor blindate și a unor aeronave; baza este situată într-o regiune deșertică izolată, la nord-vest de orașul Kuweit.

Inspectorul general al Departamentului Apărării a publicat săptămâna aceasta un raport nou privind războiul din Iran, care a dezvăluit „pierderi de echipament” în valoare de până la 3,7 miliarde de dolari — inclusiv aproape 60 de aeronave.

Într-un raport obligatoriu către Congres, primul de acest gen, inspectorul general a adăugat că Comandamentul Central al SUA a semnalat atacuri iraniene asupra bazelor americane din Kuweit, Bahrain, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Irak, Oman și Iordania.

„Nu este vorba de «atacuri izolate» care reușesc să treacă”, a adăugat militarul, făcând referire la formularea folosită de secretarul Apărării, Pete Hegseth, după atacul mortal din 1 martie asupra Portului Shuaiba din Kuweit, în urma căruia și-au pierdut viața șase soldați americani. „Nu apărăm aceste baze. Doar asistăm la distrugerea lor.”

Editor : M.C