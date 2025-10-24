Noi detalii ies la iveală despre jaful spectaculos de la Muzeul Luvru. Înregistrările video surprind momentul în care unul dintre hoți sparge vitrinele din galeria Apollo, apoi coboară cu o macara și fuge, alături de un complice, pe scutere, la doar câteva secunde înainte de sosirea poliției. O angajată care a asistat la scenă descrie „o izbucnire foarte violentă”. Directoarea muzeului, Laurence des Cars, cere instalarea unui comisariat de poliție în interiorul celebrului edificiu.

„Am văzut ceva foarte violent”

La etajul unde au pătruns hoții, o agentă de pază care își începuse tura a povestit pentru France Télévisions că a văzut „ceva foarte violent”, relatează News.ro.

„Eram trei la acest nivel al galeriei. Şi am văzut ceva foarte violent. O izbucnire foarte violentă, zgomot, dar fără să putem interpreta ce era. Am putea crede că era, aşa cum se poate întâmpla, un vizitator care se enervează şi îşi pierde cumpătul. Am înţeles aproape simultan că era vorba de un jaf. Aşadar, în câteva secunde, am evacuat tot ce se afla în galerie şi am închis toate uşile intermediare pentru a nu permite intruşilor să ajungă în celelalte săli”, a povestit femeia.

Jaful a durat mai puțin de cinci minute. Potrivit anchetei, la ora 9:34, doi bărbați au urcat la primul etaj al muzeului. Un minut mai târziu, au spart geamul, au intrat în galerie și au atacat vitrinele care protejau bijuteriile.

„Vitrinele rezistă, se vede. Ei caută unelte, au o polizor, dar caută şi alte unelte”, explică jurnalistul Jean-Michel Decugis, specializat în poliție și justiție la Le Parisien, menționând că unul dintre hoți „reuşeşte să facă o gaură, dar după ce a lovit cu cotul vitrina”.

La ora 9:36, doi agenți de pază încearcă să intervină, însă se retrag, de teamă că hoții ar putea fi înarmați. În prezența lor, infractorii continuă să lovească vitrinele.

„Se vede cum mâna lui se strecoară şi ia bijuteriile, punându-le într-un fel de sacoşă. Iar celălalt, şi mai puternic, loveşte cu umărul ca un jucător de rugby”, povestește Decugis.

La 9:38, cei doi hoți fug.

„Bijuteriile cad pe jos, ei le ridică, hoţul cu cască fuge. Este cu adevărat o urgenţă”, adaugă jurnalistul francez.

Deficiențe în sistemul de supraveghere

Președinta-directoare a Muzeului Luvru, Laurence des Cars, a confirmat că alarmele au funcționat corect, dar a recunoscut deficiențe importante în sistemul video.

„Camerele video au funcţionat, fără îndoială. (...) Din păcate, în galeria Apollo, singura cameră instalată este orientată spre vest şi nu acoperă balconul vizat de infracţiuni”, a spus Laurence des Cars, în timpul unei audieri în Senatul francez.

Ea a cerut sprijinul guvernului francez pentru consolidarea securității muzeului.

„Doresc să solicit Ministerului de Interne să studieze posibilitatea instalării unui comisar de poliţie în interiorul muzeului”, a cerut ea.

Des Cars, care a condus anterior muzeele Orsay și Orangerie, a descris jaful drept „o rană imensă”, atât pentru ea, cât și pentru „angajații muzeului și concetățenii noștri”.

„Acest furt afectează instituţia noastră în misiunea sa cea mai profundă (...) nu este vorba în niciun caz de a mă eschiva sau de a adopta o poziţie de negare”, a adăugat ea.

Directoarea Luvrului a confirmat că și-a înaintat demisia ministrului Culturii, „care a refuzat-o”, spunând că a fost profund afectată de criticile publice.

„Mi-am asumat toate responsabilităţile, am văzut cum numele meu, Luvrul şi agenţii săi sunt denigraţi”, a povestit femeia.

Peste o sută de polițiști sunt în continuare mobilizați pentru a-i găsi pe cei patru hoți implicați în jaf. Potrivit autorităților franceze, ancheta se concentrează pe rețeaua care ar fi facilitat fuga suspecților și pe eventualii complici din afara muzeului.

