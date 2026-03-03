Live TV

Video Noi imagini cu unul dintre piloții avioanelor F-15 prăbușite în Kuweit. „Înapoi! Sunt american!”

Data publicării:
pilot american f-15 kuweit
Foto: captură video

Noi imagini arată prăbușirea celor trei avioane americane F-15 care s-au prăbușit luni în Kuweit. Acestea au fost lovite, din greșeală, de sistemele de apărare antiaeriană. Informația, vehiculată inițial pe surse, a fost confirmată de oficialii americani. Toți cei șase militari aflați în aparatele de zbor s-au catapultat și au fost recuperați în siguranță.

Ministerul Apărării din Kuweit a anunțat, luni, că mai multe avioane americane de luptă s-au prăbușit în Kuweit, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. În mediul online au apărut imagini cu un avion american de vânătoare F-15, în care se aflau doi militari, pilotul și ofițerul de arme, care se prăbușește. Mass-media iraniene au raportat doborârea unui aparat F-15 destinat să atace teritoriul Iranului şi care a căzut în Kuweit. Ulterior, SUA au anunțat că trei dintre avioanele sale F-15, care participau la operațiunea „Epic Fury”, s-au prăbușit deasupra Kuweitului „din cauza unui aparent incident de foc prietenesc”. 

Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă
