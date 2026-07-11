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Video Noi imagini din avionul în care s-a spart un hublou în timpul zborului. Un pasager a fost la un pas să fie tras în afara aeronavei

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Pasageri, la bordul unui avion Ryanair.
Pasageri, la bordul unui avion Ryanair. Foto: Profimedia
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Imagini cu puternic impact emoțional au fost surprinse vineri, când hubloul unui avion s-a spart în timpul zborului. Unele secvențe au fost filmate de o femeie care poartă masca de oxigen, eliberată în urma depresurizării aeronavei. Alte cadre au fost surprinse după aterizare și arată echipele de intervenție urcate la bord pentru a le acorda pasagerilor primul ajutor.

 

Incidentul a avut loc la bordul unui zbor Ryanair care decolase din Salonic, Grecia, vineri, și se îndrepta spre Memmingen, Germania.

În timpul zborului, aeronava a întâmpinat o problemă gravă la unul dintre motoare, iar echipajul a decis să se întoarcă de urgență la aeroportul de plecare.

Potrivit relatărilor pasagerilor, un hublou ar fi fost avariat după ce ar fi fost lovit de fragmente desprinse din motorul defect, ceea ce a dus la depresurizarea cabinei și la declanșarea automată a măștilor de oxigen.

Un pasager aflat lângă geamul afectat a fost rănit ușor și, conform martorilor, a fost la un pas să fie tras în afara aeronavei, fiind ajutat de ceilalți călători.

Avionul a aterizat în siguranță la Salonic, unde au fost activate procedurile de urgență, iar mai mulți pasageri au primit îngrijiri medicale.
 

Editor : C.S.

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