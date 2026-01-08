Live TV

Video Noi imagini din timpul operațiunii de capturare a petrolierului din flota fantomă a Rusiei

petrolierul bella 1, cu urme de rugina pe carena
Petrolierul Bella 1 a făcut cale întoarsă pentru a nu fi confiscat de Paza de Coastă a SUA. Sursă foto: Marinetraffic.com

Garda de Coastă a Statelor Unite a publicat noi imagini din timpul acțiunii de preluare a navei Marinera (Bella I) din flota fantomă a Rusiei. Acțiunea de miercuri a autorităților americane în Atlantinul de Nord a atras o reacție prudentă din partea Rusiei.

„Alături de Departamentul de Război, Garda de Coastă a SUA a efectuat în această dimineață (miercuri - n.r.) o abordare și confiscare a navei-cisternă Bella I în Atlanticul de Nord. În urma unei operațiuni susținute de urmărire în Atlantic de către nava Cutter Munro, echipele tactice ale Gărzii de Coastă au folosit autoritatea noastră puternică de aplicare a legii maritime pentru a asigura Bella I printr-o operațiune comună executată cu precizie.

Datorită eforturilor întregii administrații și coordonării perfecte, forța noastră maritimă de luptă este mândră să stăpânească marea, să respecte dreptul internațional și să apere America”, se arată într-un mesaj al Gărzii de Coastă.

Imaginile - care par filmate din elicoper - arată nava arestată Marinera (fostă Bella I), sub pavilion rus, însoțită de o navă a Gărzii de Coastă americane. 

Statele Unite au preluat miercuri controlul asupra navei „Marinera”, un petrolier sub pavilion rus, suspectat că face parte din flota fantomă a Rusiei, au anunțat autoritățile americane.

De asemenea, Comandamentul Sud al SUA a anunțat și capturarea unui petrolier legat de Venezuela în Caraibe. 

