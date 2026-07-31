Noi incendii de vegetație în Grecia. O suburbie a Atenei a fost evacuată, iar autoritățile au emis alertă maximă

Noi incendii de vegetație au izbucnit vineri în Grecia, țară aflată în stare de alertă din cauza vânturilor puternice, care au determinat autoritățile să evacueze preventiv o suburbie a Atenei.

Protecția Civilă a transmis, printr-un mesaj de alertă pe telefoanele mobile, un ordin de evacuare preventivă pentru o parte din Chaidarion, o suburbie situată la aproximativ 11 kilometri vest de Atena, informează AFP preluată de Agerpres.

„Mai multe locuințe se află în proximitatea focarului”, a declarat Vassilis Vathrakogiannis, purtătorul de cuvânt al pompierilor eleni, într-o conferință de presă.

„Mesaje de alertă au fost așadar expediate (...) pentru a le cere persoanelor aflate în zonă să se evacueze”, a adăugat acesta.

Potrivit oficialului elen, la intervenție participă un dispozitiv impresionant de forțe.

„Patru avioane-cisternă, cinci elicoptere și peste 100 de pompieri s-au mobilizat pentru a lupta împotriva focului din Chaidarion”, a precizat Vathrakogiannis.

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Incendiile continuă în mai multe regiuni ale Greciei

Noul incendiu din apropierea capitalei a izbucnit după alte focare înregistrate în ultimele patru zile, mai întâi pe insula turistică Paros, din Arhipelagul Cicladelor, iar apoi în zona orașului Rethymnon, din insula Creta.

În Creta, unde aproximativ 8.000 de persoane au fost evacuate miercuri seară, situația s-a ameliorat între timp, potrivit viceprimarului localității Agios Vasileios, Evangelia Glampedaki.

În regiunea Boeotia, aflată la aproximativ 120 de kilometri nord-vest de Atena, alte 200 de persoane au fost evacuate pe mare din satul de coastă Agios Vassilios, cu ajutorul Gărzii de Coastă și al pompierilor.

În estul Peninsulei Peloponez, pompierii au reușit să aducă sub control un incendiu înainte ca flăcările să ajungă la un important sit arheologic micenian din Epoca Bronzului.

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Alertă maximă de incendii în Grecia

Autoritățile elene au instituit stare de alertă maximă în contextul în care milioane de greci se pregătesc să își înceapă vacanța de vară în acest weekend.

Potrivit Agenției pentru Protecție Civilă, regiunea Atenei și o parte a insulei Evia vor fi sâmbătă sub alertă maximă de incendii, nivelul 5 din 5. În alte zone, inclusiv în mare parte din insulele Mării Egee și în anumite regiuni din Creta, riscul va rămâne foarte ridicat, de nivel 4.

Meteorologii estimează că sâmbătă rafalele de vânt ar putea ajunge local la 88 km/h, iar temperaturile ar putea urca până la 37 de grade Celsius.

Autoritățile avertizează că avioanele de stingere nu pot interveni eficient în condiții de vânt puternic.

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Mii de hectare, distruse de flăcări în Creta

Potrivit Observatorului Național din Atena, incendiile care au afectat insula Creta în zilele de miercuri și joi au distrus aproximativ 4.500 de hectare de vegetație.

Vânturile puternice, relieful accidentat și configurația geologică a regiunii continuă să îngreuneze intervenția echipelor de pompieri.

Editor : Ana Petrescu