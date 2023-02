Noi informații în cazul femeii dispărute în mijlocul unui apel. Ce căuta poliția acasă la Nicola, cu câteva zile înainte de moartea ei

Autoritatea de supraveghere a poliției britanice a lansat o anchetă cu privire la un control social făcut acasă la Nicola Bulley, realizat de Poliția Lancashire în 10 ianuarie, cu câteva zile înainte ca femeia să fie văzută ultima dată. Nicola a dispărut în 27 ianuarie, iar cadavrul ei a fost găsit într-un râu din apropiere, duminică, relatează The Independent.

„În urma unei sesizări a poliției din Lancashire, din 16 februarie, am început o anchetă independentă cu privire la contactul pe care poliția l-a avut cu Nicola Bulley la 10 ianuarie 2023. Am fost anunțați că un ofițer a participat la un control social în casa familiei,” a anunțat Independent Office for Police Conduct.

Anunțul vine după ce poliția din Lancashire a anunțat o „revizuire completă independentă” a întregului caz. Comisarul Andrew Snowden a spus că publicul are întrebări cu privire la gestionarea elementelor anchetei.

„Am luat decizia de a lansa o revizuire independentă a modului în care a fost gestionat acest caz, cu termeni de referință clar definiți, pentru a ne asigura că lecțiile acestui caz vor fi învățate. Aceasta include modul în care astfel de cazuri pot fi cel mai bine investigate și comunicate”, a spus el.

Poliția din Lancashire a fost criticată și etichetată drept „sexistă” pentru că a dezvăluit că femeia dispărută a fost inclusă în categoria „risc ridicat” din cauza problemelor legate de alcool și menopauză.

Nicola Bulley, în vârstă de 45 de ani, care a dispărut în 27 ianuarie, a fost descoperită în apă, la puțin peste un kilometru de locul unde a fost văzută ultima dată. Câinele ei a fost găsit la scurt timp, împreună cu telefonul ei - încă conectat la o conferință telefonică de serviciu - pe o bancă de lângă malul abrupt al râului.

Poliția a confirmat luni că trupul scos duminică din râul din Lancashire aparține Nicolei Bulley.

Poliția a declarat anterior că este posibil ca femeia de 45 de ani să fi intrat în râu și că dispariția ei nu este suspectă.

