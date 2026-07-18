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Video Noi lovituri ale SUA în sudul Iranului: americanii spun că au țintit infrastructură militară

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SUA Iran
Foto: Profimedia
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Din articol
Alerte în mai multe state din Golf

Atacurile SUA asupra Iranului au continuat pentru a șaptea noapte la rând. Americanii spun că au lovit infrastructură militară, depozite subterane de armament și capacitați maritime într-un atac combinat cu avioane de vânătoare, drone și nave de război.

Alerte în mai multe state din Golf

ACTUALIZARE 08:00 „Apărarea antiaeriană a Kuweitului răspunde în prezent unor ameninţări reprezentate de drone ostile”, a transmis armata kuweitiană pe platforma X, precizând că exploziile auzite sunt provocate de interceptarea ţintelor de către sistemele de apărare aeriană.

De asemenea, Ministerul de Interne din Bahrain a anunţat că sirenele de avertizare au fost activate şi le-a cerut locuitorilor să se adăpostească în locuri sigure.

Şi Arabia Saudită a emis pentru scurt timp avertizări în două provincii, Yanbu şi Al-Kharj, înainte de a le ridica câteva minute mai târziu, anunţând că pericolul a trecut.

Apărarea antiaeriană a Iordaniei a interceptat 10 rachete iraniene în primele ore ale zilei de sâmbătă, a relatat Reuters, citând presa de stat iordaniană.

Știrea inițială.

Iranienii au ripostat cu atacuri în Kuweit, Iordania, Bahrain și Irak și susțin că două petroliere ar fi explodat după ce s-au ciocnit de mine în strâmtoarea Ormuz.

Incidentul din Ormuz este negat de armata americană. Conflictul dintre cele două țări ar putea escalada în următoarele zile. Jurnaliștii de la Axios au transmis că americanii vor să trimită o flotă de avioane de realimentare pentru extinderea operațiunilor împotriva iranienilor. 

Televiziunea de stat de la Teheran a anunțat că două poduri au fost distruse într-o provincie din apropierea Strâmtorii Ormuz. De asemenea, un aeroport din estul țării ar fi fost lovit.

„Dintr-o dată s-a auzit zgomotul unui avion de luptă, apoi o bombă a lovit aici și totul s-a cufundat în întuneric. După câteva secunde, un alt proiectil a lovit din nou, provocând distrugeri complete”, a spus un martor citat de televiziunea de stat de la Teheran.

Alte zeci de ținte militare iraniene au fost lovite

„Avem câștiguri majore în Iran și în scurt timp veți vedea roadele muncii depuse acolo”, a declarat Donald Trump.

Americanii se laudă că au doborât un turn de supraveghere al unui port iranian. Lovitura ar reduce capacitatea Iranului de a coordona atacuri asupra navelor civile. Pușcașii marini au verificat și un petrolier din Golful Oman suspectat că ar face parte din „flota fantomă” a Iranului.

Iranul spune că a ripostat cu rachete și drone lansate asupra bazelor militare americane din zonă. De asemenea au lovit o navă în strâmtoarea Ormuz care nu a respectat indicațiile.

Liderii de la Teheran jură răzbunare pentru loviturile recente: „Înlăturarea bazelor militare americane din regiune. La asta ne referim când vorbim despre răzbunare. Slavă lui Dumnezeu, acest proces a început și le-au fost aplicate lovituri serioase. Curajoșii noștri luptători din forțele armate au lovit bazele americane din regiune”.

Liderii iranieni au pus și afișe în Teheran cu mesaje antiamericane. În unul dintre ele, președintele american se îneacă alături de premierul israelian și șeful Pentagonului.

Editor : B.E.

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