Noi măsuri luate de Austria în privința copiilor de origine străină care nu cunosc suficient de bine limba germană

Copiii de origine străină al căror nivel de limbă germană este insuficient vor trebui să urmeze două săptămâni de cursuri obligatorii în timpul vacanţei de vară pentru a favoriza integrarea lor, a decis miercuri parlamentul austriac, mergând împotriva avizului cadrelor didactice, relatează AFP, preluată de News.ro.

Austria introdusese deja în 2018 clase speciale pentru copiii care nu vorbesc limba germană, unde aceştia sunt separaţi de colegii lor câteva ore pe zi, tot în scopul de a favoriza integrarea lor, la acea vreme fiind unul dintre proiectele emblematice ale coaliţiei dintre conservatori (ÖVP) şi extrema dreaptă (FPÖ), dar denunţat de Verzi ca fiind „clase ghetou”.

Noua legislaţie adoptată miercuri şi introdusă de coaliţia formată din partidul conservator ÖVP, partidul social-democrat SPÖ şi liberalii de la Neos prevede reîntoarcerea în băncile şcolii a copiilor care frecventează aceste clase speciale şi cursuri de sprijin - adică aproximativ 49.000 de copii cu vârsta de până la 15 ani, conform cifrelor din 2025 - în ultimele două săptămâni din cele nouă săptămâni de vacanţă de vară.

„Limba germană este cheia succesului şcolar şi a unei vieţi de succes”, a declarat ministrul Educaţiei, Christoph Wiederkehr, în Parlament, înainte de vot.

Sindicatul profesorilor austrieci a criticat însă măsura, considerând că resursele necesare pentru noile ore ar fi mai bine utilizate pentru consolidarea claselor speciale.

Refuzul de a participa la şcoala de vară ar putea avea ca rezultat amendarea părinţilor, scrie dpa.

Ţara cu aproape 9,2 milioane de locuitori atrage de mult timp imigranţi, precum şi solicitanţi de azil care fug din ţările aflate în război.

În capitala Viena, aproximativ o cincime dintre elevii de şcoală primară nu aveau suficiente competenţe de limba germană la începutul anului şcolar actual, conform datelor autorităţilor oraşului. Acest lucru se datorează în mare parte reunificării familiilor refugiaţilor din Siria, a declarat un purtător de cuvânt al oraşului pentru dpa.



Vacanţa de vară din Austria durează nouă săptămâni. Până acum, elevilor cu note mai slabe la materii precum germană, engleză sau matematică li s-a oferit oportunitatea de a participa la o şcoală de vară de două săptămâni pe bază de voluntariat.

