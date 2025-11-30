Live TV

Noi negocieri de pace. Marco Rubio şi Steve Witkoff primesc, la Florida, o delegaţie ucraineană

Data actualizării: Data publicării:
marco rubio
Steve Witkoff și Marco Rubio. Sursa foto: X

Secretarul de stat american Marco Rubio şi emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, se vor întâlni, duminică, cu o delegaţie ucraineană în Florida, a declarat pentru AFP un oficial al guvernului american.

Ei vor fi însoţiţi de Jared Kushner, ginerele preşedintelui american, după ce Donald Trump a prezentat în ultimele zile un plan pentru a pune capăt războiului dintre Ucraina şi Rusia.

Sâmbătă dimineaţă, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat trimiterea unor negociatori ucraineni în Statele Unite pentru a discuta acest plan. Din delegaţie fac parte Rustem Umerov, secretarul Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare, şi primul adjunct al ministrului de externe, Serhii Kîslîţia, scrie News.ro. 

Săptămâna trecută, SUA au emis un ultimatum pentru Kiev să accepte până de Ziua Recunoştinţei termenii unui acord care părea să favorizeze Rusia. Documentul a fost simplificat prin compartimentarea celor mai spinoase probleme, în urma unei serii de discuţii diplomatice la Geneva şi sub presiunea aliaţilor europeni ai Kievului.

Ţările europene au fost excluse şi nu au ştiut detaliile multor aspecte ale discuţiilor, fiind implicate doar în negocieri bilaterale în care contribuţia lor este absolut necesară în această etapă, cum ar fi definirea garanţiilor de securitate împreună cu SUA.

Deşi Washingtonul a lăudat progresele înregistrate în negocierile cu Ucraina, acestea se confruntă în continuare cu aceleaşi obstacole ca în rundele anterioare: ceea ce satisface Ucraina este probabil un factor de blocare a acordului pentru Rusia şi viceversa.

Preşedintele rus Vladimir Putin a reiterat joi cererea sa ca armata ucraineană să se retragă din zonele din regiunea Doneţk pe care Moscova nu a reuşit să le cucerească cu forţa, o idee pe care Kievul a respins-o în repetate rânduri.

Vizita delegaţiei ucrainene are loc într-un moment delicat, când preşedintele Volodimir Zelenski se confruntă cu o presiune internă crescândă din cauza unui scandal de corupţie. Andrii Iermak, cel mai apropiat aliat şi principalul său consilier, care a condus până acum negocierile de pace, a fost nevoit să-şi prezinte demisia vineri.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie in zapada
1
Alertă de ninsori și ploi în Capitală și alte 13 județe. În stațiunea Rânca s-a depus...
Vladimir Putin
2
O miză mai mare decât capitularea Ucrainei. Cristian Diaconescu: Kievul vrea negocieri...
prajituri pe farfurie
3
Un sud-coreean care a luat fără permisiune două prăjituri dintr-un frigider a fost...
femeie cu o cana in mana la un targ de craciun
4
Cum va fi vremea de Crăciun. Meteorologii au emis prognoza pentru luna decembrie
conservă de ton / vas de pescuit / captură de ton
5
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul pe care îl cumpărăm de la...
S-a aflat adevărul, după ce imaginile fără precedent au făcut înconjurul lumii! ”50 de milioane de oameni, păcăliți”
Digi Sport
S-a aflat adevărul, după ce imaginile fără precedent au făcut înconjurul lumii! ”50 de milioane de oameni, păcăliți”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
zelenski
Negociatorii ucraineni au plecat în SUA pentru a discuta planul de pace al lui Donald Trump. Volodimir Zelenski: „Obiectivul este clar”
eeee888
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Donald Trump pentru Ucraina: Faceți bani, nu război (WSJ)
Atac masiv combinat cu drone și rachete balistice în noaptea de vineri asupra Ucrainei. Foto_ XAtac masiv combinat cu drone și rachete balistice în noaptea de vineri asupra Ucrainei. Foto_ X
Explozii în Kiev, cinci blocuri turn din zone rezidențiale au fost lovite de ruși. Cel puțin trei morți și mai mulți răniți
2 US National Guard members shot near White House, condition unclear
SUA îngheață toate deciziile privind azilul după atacul armat din Washington: un membru al Gărzii Naționale a murit
130th anniversary of construction of the Maria Valeria Bridge in Esztergom
Viktor Orban consideră inevitabile concesiile teritoriale în fața Rusiei. Ce rol vede pentru Ucraina postbelică 
Recomandările redacţiei
Digi 24_2025_11_29_21_25_43
Tanczos Barna, despre momentul când a fost înjunghiat: „Dumnezeu m-a...
maia sandu sustine un discurs
Maia Sandu condamnă atacurile Rusiei asupra Ucrainei şi survolarea...
apa cu noroi
„Apele Române” recomandă declararea stării de urgență în Prahova...
Romanian Government, Cabinet Meeting on the budget for 2025, Bucharest, Romania - 01 Feb 2025
Tanczos Barna, despre sinceritate: Primul lucru învățat la Ministerul...
Ultimele știri
Cresc exporturile Kievului. Dronele și armele ucrainene se îndreaptă către Europa
Un Crăciun mai scump. Bugetul pentru cadouri, drastic „subțiat” de scumpiri. Când sunt dispuși românii să cheltuiască de sărbători
Scumpirea carburanților lovește în plin agricultura. Mulți dintre fermieri se gândesc să renunțe: „Ne îngenunchează”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd s-a încheiat. Claritate emoțională, reușite. Schimbări pentru toate zodiile
Cancan
Șoc total în Familia Regală! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze
Fanatik.ro
Gigantul străin care ar putea deveni finanțator în Superligă. O investiție uriașă este pregătită în România
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Cine este soția lui Marius Lăcătuș. Mariana a dezvăluit cum a început povestea lor de dragoste
Adevărul
Va ataca Rusia România și UE? Fostul șef al Armatei Române rupe tăcerea: „Există altă amenințare mai mare...
Playtech
Tot mai mulți oameni își acoperă oglinzile retrovizoare cu pungi de plastic. Şoferii încă nu cred că ideea...
Digi FM
Cum arată tabloul pe care Irina Columbeanu l-ar fi vândut cu 20.000 de euro. Tânăra spunea că mama ei și Mr...
Digi Sport
Negocierile sunt avansate! Cel mai bogat om din Ucraina e gata să preia un club din SuperLiga
Pro FM
O poză „nereușită” cu Rihanna a devenit virală pe internet. Reacția artistei i-a uimit pe toți: „Cum prind...
Film Now
Câți bani au primit actorii din Stranger Things? Millie Bobby Brown domină detașat topul salariilor
Adevarul
CTP avertizează cu privire la o ordine mondială „tribală”. „România trebuie să se pregătească pentru niște...
Newsweek
Încă un pensionar cu grupe obține creșterea punctajelor la pensie cu 50%. Se plică pentru 30 ani vechime
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Un pui de rinocer alb s-a născut la o grădină zoologică din Valencia. Este primul în aproape două decenii
Film Now
Dick Van Dyke va împlini curând 100 de ani. „Mă simt foarte bine pentru vârsta aceasta. Uneori am mai multă...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...