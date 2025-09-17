Live TV

Noi reguli de circulație în Grecia, valabile din septembrie. Controalele s-au extins, inclusiv în destinațiile turistice

Data publicării:
sofer la volan
Mulți dintre șoferi recunosc că apelează des la această metodă de a fenta aglomerația. Credit foto: Guliver/Getty Images
Destinațiile turistice nu fac excepție Care sunt măsurile

Guvernul elen a adoptat o serie de măsuri de schimbare a Codului Rutier, pentru reducerea numărului accidentelor și a urmărilor deosebit de grave cauzate de conducerea periculoasă a vehiculelor, noile reguli de circulație fiind de interes inclusiv pentru șoferii din România, informează Consulatul General al României din Salonic.

Legea 5209/2025 a intrat în vigoare în 13 septembrie. Nu este despre sancțiuni, spun autoritățile, ci despre monitorizare și prevenție.

Pentru controale, poliția rutieră utilizează tehnologii de ultimă generație care permit identificarea fără dubiu a contravenienților, întocmirea dosarului electronic al șoferului, inclusiv retragerea digitală a permisului de conducere (dacă este cazul).

Destinațiile turistice nu fac excepție

Controalele vizează în principal: conducerea fără centură de siguranță sau cască, utilizarea telefonului mobil, parcarea pe locuri nepermise, condusul pe benzile alocate mijloacelor de transport în comun și, nu în ultimul rând, viteza excesivă.

Destinațiile turistice nu fac excepție. Controalele s-au extins și pe insule, o atenție deosebită fiind acordată cazurilor de conducere sub influența alcoolului, precum și vehiculelor neasigurate sau ilegale.

Care sunt măsurile

Care sunt măsurile? Iată numai un exemplu (poate cel mai frecvent), folosirea telefonului mobil în timpul conducerii vehiculului: daca un șofer este surprins utilizând telefonul mobil, fără a provoca un accident, acesta va fi obligat să plătească o amendă de 350 € și i se va retrage permisul de conducere pentru 30 de zile.

La prima recidivă, amenda crește la 1.000 € și permisul este suspendat pentru 180 de zile. La a doua recidivă, amenda ajunge la 2.000 € și permisul este suspendat pentru un an. Dacă șoferul cauzează un accident în timp ce folosește telefonul mobil, amenda ajunge la 4.000 €, iar permisul este suspendat pentru 8 ani.

Sezonul estival a adus în atenția Consulatului General al României la Salonic un număr foarte mare de cazuri în care bugetul turișilor români a fost afectat serios în urma unor episoade contravenționale. Pentru toate încălcările legii, măsurile sunt drastice.

