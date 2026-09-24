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Noi reguli în școlile din Italia pentru străini: Plafon pentru numărul de elevi din clase, cursuri obligatorii pentru părinți și amenzi

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scoala elevi Foto Getty Images
Foto: Getty Images
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Guvernul italian a adoptat joi un decret-lege care interzice burqa şi niqab în şcoli şi stabileşte un plafon pentru numărul de elevi dintr-o clasă care au o cunoaştere slabă a limbii italiene, transmite AFP, preluată de Agerpres.

Acesta introduce „un plafon de 30% pentru numărul de elevi dintr-o clasă care nu stăpânesc adecvat italiana, mai multe instrumente pentru învăţarea limbii noastre şi o interdicţie de a purta burqa şi niqab în şcoli”, a rezumat premierul ultraconservator Giorgia Meloni pe reţelele sociale.

Dacă un copil întâmpină dificultăţi grave de integrare la şcoală, serviciile sociale vor fi sesizate, iar părinţii vor fi obligaţi să urmeze cursuri gratuite de limba italiană. Nerespectarea acestei obligaţii va fi sancţionată cu o amendă de până la 1.000 de euro.

Migranţii şi integrarea lor sunt teme fierbinţi de campanie în contextul apropierii alegerilor legislative programate pentru 2027.

ONG-ul Save the Children se teme că obligarea copiilor să schimbe şcoala sau să se înscrie într-o altă instituţie decât colegii lor, pur şi simplu din cauza naţionalităţii sau a cunoştinţelor limitate de italiană, „creează elevi de clasa întâi şi de clasa a doua”.

Însă, potrivit ministrului educaţiei Giuseppe Valditara, „o cunoaştere insuficientă a limbii (...) îngreunează parcursul şcolar”. „Implicarea părinţilor în parcursul educaţional al copilului lor este fundamentală pentru succesul şcolar”, le-a declarat el jurnaliştilor.

Potrivit acestuia, în Italia există 34.000 de clase în care peste 30% dintre elevi sunt străini. Totuşi, majoritatea acestora nu ar fi afectate de noua lege, care îi vizează pe noii sosiţi, mai degrabă decât pe elevii născuţi în Italia sau pe cei care, de exemplu, au frecventat grădiniţa.

Limita de 30% pentru numărul de elevi străini pe clasă fusese stabilită printr-o circulară ministerială în 2010, însă această limită era flexibilă: putea fi majorată în cazurile în care elevii străini aveau competenţe lingvistice adecvate, cum ar fi elevii străini născuţi în Italia, sau redusă atunci când elevii străini aveau o cunoaştere slabă a limbii italiene.

Şefa Partidului Democrat (centru-stânga, opoziţie), Elly Schlein, a acuzat guvernul că lansează „o nouă vânătoare de vrăjitoare pe spatele copiilor”.

Interdicţia de a purta burka este „o chestiune de securitate”, a justificat premierul Giorgia Meloni într-un interviu televizat după şedinţa de guvern.

Acest anunţ vine în contextul în care o înăsprire a regulilor pentru a purta burka în şcoli fusese cerută în iulie de partidul de extremă dreapta Futuro Nazionale (FN), condus de generalul Roberto Vannacci.

Acest partid, care nu face parte din coaliţia guvernamentală, s-a impus ca un concurent de temut pentru Meloni, înregistrând o creştere puternică în sondaje de la lansarea sa în februarie.

Editor : A.P.

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