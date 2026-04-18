Live TV

Noi reguli pentru șoferi, valabile din 18 iunie în Grecia. Ce este obligatoriu să ai în mașină

Data actualizării: Data publicării:
Contents of a car first aid kit.
Trusă de prim ajutor. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Din articol
Compoziția trusei de prim ajutor Reguli privind depozitarea și întreținerea

Începând cu 18 iunie, intră în vigoare noi reguli pentru șoferii din Grecia privind trusa de prim ajutor obligatorie în vehiculele lor. Conform unei decizii a viceministrului Infrastructurii și Transporturilor, Konstantinos Kiranakis, se introduce obligativitatea unei truse de prim ajutor care conține articole suplimentare față de cele obișnuite. Este important de reținut că aceste cerințe se aplică tuturor participanților la trafic din Grecia, inclusiv turiștilor străini, scrie dariknews.bg.

Directiva (D30/45652/2026), care introduce norme mai stricte privind conținutul și calitatea truselor de prim ajutor din vehicule. De asemenea, se vor aplica amenzi dacă trusa de prim ajutor din vehicul nu respectă cerințele.  

În conformitate cu noile reglementări, fiecare trusă de prim ajutor trebuie să respecte standardul DIN 13164/2022 sau o certificare ISO internațională echivalentă. Scopul acestei modificări este de a garanta că echipamentul medical disponibil în vehicule are un nivel de calitate echivalent cu cel necesar pentru îngrijirile de urgență profesionale.

Fiecare element al trusei de prim ajutor trebuie să poarte o marcaj CE vizibil și să îndeplinească cerințele regulamentului european privind dispozitivele medicale (MDR 2017/745), ceea ce garantează sterilitatea, siguranța și eficacitatea acestuia în diferite condiții de temperatură.

Compoziția trusei de prim ajutor

Una dintre cele mai importante modificări se referă la compoziția trusei de prim ajutor, acum strict reglementată, care interzice utilizarea truselor standard sau incomplete din trecut. Pentru a fi conformă cu legislația elenă, trusa de prim ajutor trebuie să conțină 16 elemente specifice. Printre acestea, o pătură izotermică de supraviețuire de cel puțin 210 x 160 cm, o rolă de bandă adezivă conformă cu standardul DIN 13019-A și un set de 14 pansamente de diferite dimensiuni conforme cu standardul DIN 13019-E sunt obligatorii.

De asemenea, trebuie prevăzute pansamente sterile. Un pansament mic individual, două pansamente medii și un pansament mare individual sunt necesare, precum și un pansament steril mare pentru arsuri și șase comprese.

Trusa de prim ajutor trebuie să conțină pansamente, tifon și alte consumabile medicale de bază. De asemenea, trebuie să includă două măști de protecție medicală ( de tip IIR sau FFP2), precum și patru mănuși de unică folosință din vinil sau nitril. În plus, sunt necesare două șervețele de curățare a pielii, o pereche de foarfece medicale și un ghid succint de prim ajutor. Anumite instrucțiuni menționează, de asemenea, prezența dezinfectanților de bază, cum ar fi peroxidul de hidrogen.

Reguli privind depozitarea și întreținerea

Pe lângă conținut, noua reglementare insistă, de asemenea, asupra depozitării și întreținerii corespunzătoare a trusei de prim ajutor. Aceasta trebuie amplasată într-un loc ușor accesibil din vehicul și nu trebuie să fie încuiată. Recipientul trebuie rezervat exclusiv consumabilelor medicale. Din cauza temperaturilor ridicate din interiorul vehiculului în timpul verii, care pot afecta aderența pansamentelor și calitatea mănușilor, șoferii sunt obligați să verifice periodic starea conținutului.

Conform cerințelor, trusa de prim ajutor trebuie înlocuită în întregime cel puțin o dată la doi ani, iar orice element uzat sau deteriorat trebuie înlocuit.

Ministerul Transporturilor subliniază că șoferii trebuie să verifice datele de expirare ale tuturor produselor, deoarece utilizarea produselor expirate sau alterate poate deveni periculoasă. Se recomandă chiar să se transporte o cantitate de materiale de prim ajutor mai mare decât minimul necesar, deoarece acestea se pot dovedi indispensabile în timpul călătoriei.

Noile cerințe se aplică tuturor vehiculelor care circulă pe drumurile din Grecia, indiferent de țara de înmatriculare.

Nerespectarea regulilor în timpul unui control rutier se sancționează cu o amendă de 30 de euro. Prețul unei truse de prim ajutor conforme cu standardul DIN 13164/2022 se situează, în general, între 10 și 25 de euro.

Șoferii trebuie să fie atenți la cumpărare, deoarece trusele mai vechi nu îndeplinesc adesea noile cerințe, în special în ceea ce privește purtarea obligatorie a unei măști de protecție și numărul de pansamente necesare.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

