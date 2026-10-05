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Germania instalează noi sisteme de detectare a dronelor pe principalele aeroporturi

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Foto: Getty Images
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Principalele opt aeroporturi din Germania vor dispune, din această săptămână, de un nou sistem de detectare a dronelor în spaţiul aerian, a anunţat luni Ministerul Transporturilor de la Berlin, transmite EFE.

„Extindem sistematic sistemele de detectare a dronelor pe aeroporturile noastre. Se pune astfel la punct o bază tehnică importantă pentru detectarea timpurie a potenţialelor ameninţări şi informarea rapidă a autorităţilor relevante”, a declarat ministrul Transporturilor, Steffen Bilger, citat de Agerpres.

Noile sisteme de detectare, operate de Autoritatea germană pentru controlul traficului aerian (DFS), vor permite emiterea de avertizări timpurii către forţele de securitate ale ţării. Aceleaşi sisteme sunt deja instalate pe alte şapte aeroporturi majore din Germania, doar aeroportul din Leipzig rămânând să fie echipat cu aceste dispozitive în această săptămână.

Astfel, „principalele opt aeroporturi comerciale din Germania vor fi echipate cu sisteme moderne de detectare a dronelor în zonele lor de aterizare şi decolare”, potrivit lui Bilger, al cărui minister lucrează la securitatea dronelor în coordonare cu Ministerul de Interne.

Instalarea noilor sisteme de detectare a dronelor are loc la două luni după atacul hibrid de la aeroportul din Leipzig, unde cel puţin o dronă care transporta explozibili a eşuat în încercarea de a provoca pagube, incident pentru care guvernul german a dat vina pe Rusia.

Editor : A.P.

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