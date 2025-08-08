Noi voluntari s-au înscris în Legiunea Ucraineană. Cei mai mulți tineri vor să devină operatori de drone

Al cincilea grup de luptători voluntari ai Legiunii Ucrainene a semnat vineri contracte cu Forțele Armate Ucrainene în Lublin, sud-estul Poloniei.

Petro Horkusha, reprezentant al centrului de recrutare al Consulatului General al Ucrainei din Lublin, a declarat pentru Ukrinform că mai multe zeci de persoane au semnat contracte, majoritatea dintre ele având reședința în Polonia la momentul respectiv.

„Acest grup include câteva zeci de cetățeni ucraineni care și-au exprimat dorința de a se alătura Legiunii Ucrainene. Majoritatea locuiau în Polonia la momentul semnării, iar unii voluntari proveneau din Slovacia și Regatul Unit”, a spus Horkusha.

Voluntarii au vârste cuprinse între 21 și 53 de ani, dintre care trei sunt femei. Potrivit lui Horkusha, recruții mai tineri doresc, în general, să devină operatori de drone, în timp ce cei de vârstă mijlocie preferă adesea roluri în artilerie. Unii au experiență în transportul internațional și au aplicat pentru posturi de șoferi.

„Unii voluntari, atât bărbați, cât și femei, au pregătire medicală și au decis să se alăture unităților medicale, fie în posturi de ajutor din batalioane sau divizii, fie ca medici de luptă în plutoni sau companii”, a adăugat el.

Horkusha a menționat că voluntarii din primele patru grupuri au finalizat instruirea în Polonia și urmează acum un program de coordonare a luptelor într-o bază temporară din Ucraina, în afara zonei de luptă. Cei care au servit șase luni în baza unui contract pot fi transferați la alte unități.

„Mulți candidați pentru Legiunea Ucraineană sunt originari din regiunea Harkov. Mai mulți s-au alăturat batalioanelor de apărare teritorială staționate acolo, precum Harkov-1, pentru a servi alături de camarazii lor”, a spus Horkusha, adăugând că aproximativ zece membri ai Legiunii s-au transferat deja la alte unități.

Ce este Legiunea Ucraineană

Legiunea Ucraineană a fost înființată la începutul lunii iulie 2024, când președintele ucrainean Volodimir Zelensi și prim-ministrul polonez Donald Tusk au semnat un acord de securitate la Varșovia. Una dintre prevederi prevede instruirea unităților militare ucrainene în Polonia.

Voluntarii pot semna un contract pe un an (pentru cei cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani), un contract pe trei ani sau pot servi până la sfârșitul perioadei speciale. După semnare, ei urmează o instruire de 45 de zile la un poligon din apropierea orașului Lublin, sub îndrumarea instructorilor NATO. Cei care au nevoie de instruire specializată o pot primi în altă parte.

În conformitate cu acordul, Ucraina furnizează voluntarilor Legiunii uniforme și echipamente medicale, în timp ce Polonia asigură infrastructura, echipamentele și armele necesare pentru instruire.

Primul grup al Legiunii Ucrainene a semnat contracte cu Forțele Armate Ucrainene în noiembrie anul trecut, al doilea în ianuarie, al treilea la sfârșitul lunii februarie și al patrulea la începutul lunii iunie.

