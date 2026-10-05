Live TV

Noii faraoni: Cum a ajuns una dintre cele mai vizitate țări din lume să aibă cei mai mulți deținuți politici, depășind Siria și Iranul

Data publicării:
Abdel Fattah el-Sisi, președintele Egiptului, coboară din limuzină
Abdel Fattah El-Sisi, care l-a înlăturat de la putere pe Mohamed Morsi, s-a prezentat drept salvatorul națiunii. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
El-Sisi a condus țara prin propagandă, reprimarea opoziției și violență Egiptul are între 50.000 și 70.000 de deținuți politici Una din cele mai grave crize economice din istoria modernă a Egiptului Noua capitală administrativă a Egiptului dezvăluie teama autorităților de o nouă revoluție

Egiptul va doborî două recorduri până la finalul anului: pentru numărul de turiști care vizitează țara și pentru numărul de deținuți politici care zac în închisori. Cei mai mulți străini care vizitează piramidele sau petrec câteva zile într-o stațiune turistică de la Marea Roșie stau prea puțin ca să observe cum regimul președintelui Abdel Fattah el-Sisi conduce țara prin represiune, propagandă, inducerea fricii și cultul personalității, se arată într-o investigație The Insider.

Până nu demult, Siria era țara cu cei mai mulți deținuți politici, însă după căderea regimului lui Assad și eliberarea a zeci de mii de „prizonieri de conștiință” sirieni, Egiptul a trecut pe primul loc în acest clasament, depășind chiar și țări precum Myanmar sau Iran.

La începutul anului 2011, după izbucnirea protestelor din timpul primăverii arabe, el-Sisi era unul dintre generalii care au condus eforturile de reprimare a revoltei. La acea vreme, puțini jurnaliști din Occident îi auziseră numele.

El nu a reușit să îndeplinească sarcina care îi fusese atribuită de președintele egiptean de la acea vreme, Hosni Mubarak, iar revoluția a dus la căderea regimului și primele alegeri prezidențiale democratice din istoria Egiptului.

Câștigătorul alegerilor, Mohamed Morsi, candidatul islamist din partea Frăției Musulmane, l-a numit pe el-Sisi în rolul de comandant-șef al armatei egiptene.

Doar doi ani mai târziu, el-Sisi l-a „răsplătit” pe Morsi pentru încrederea acordată prin înlăturarea sa de la putere și trimiterea sa după gratii. Lista acuzațiilor la adresa lui Morsi era foarte lungă, însă una dintre acuzații era chiar trădarea.

Primul și singurul președinte al Egiptului ales în mod democratic a murit la închisoare în 2019.

El-Sisi a condus țara prin propagandă, reprimarea opoziției și violență

El-Sisi, care i-a luat locul lui Morsi la scurt timp după înlăturarea sa de la putere, s-a prezentat drept salvatorul națiunii.

Liderul egiptean a salvat țara de teroriștii islamiști care l-au ajutat pe Morsi să ajungă la putere - așa a prezentat situația comandamentul militar. De atunci, el-Sisi a condus țara prin propagandă, reprimarea opoziției și violență, potrivit The Insider.

După ce Morsi și oamenii din anturajul său au fost reținuți de soldații aflați sub comanda lui el-Sisi, televiziunea de stat a prezentat imagini cu arestarea înalților oficiali ai Egiptului și a susținătorilor lor, însoțite de mesajul: „Egiptul luptă contra terorismului.”

Președintele dat jos de la putere a fost declarat un agent al grupărilor Hamas și Hezbollah, iar susținătorii lui, care au început să protesteze în Piața Rabaa de la Cairo, au fost catalogați drept complici ai teroriștilor.

Pe data de 14 august 2013, armata egipteană a distrus tabăra protestatarilor cu o brutalitate extremă. Soldații au deschis focul cu armele automate asupra protestatarilor care dormeau în tabăra ridicată în mijlocul pieței.

Apoi, au fost trimise blindate și buldozere ca să distrugă toate corturile. Cel puțin 817 oameni au murit în acea zi; autoritățile egiptene au recunoscut moartea a 638 de persoane.

Mii de protestatari au fost închiși, iar alte zeci de mii li s-au alăturat mai târziu, după ce au fost reținuți în timpul raidurilor lansate asupra sediilor partidului de opoziție, a apartamentelor și moscheilor.

Egiptul are între 50.000 și 70.000 de deținuți politici

Cei mai mulți dintre cei arestați în urmă cu 13 ani au rămas până acum în spatele gratiilor, iar mulți dintre ei nici nu au fost judecați încă. Susținătorii lui Morsi arestați în vara și toamna anului 2013 formează principalul grup de prizonieri care a propulsat Egiptul cel mai mult în clasamentul țărilor cu cei mai mulți deținuți politici.

În fiecare an, sute de noi prizonieri ajung după gratii, fiind desemnați extremiști religioși și acuzați pe nedrept de terorism și spionaj de către autoritățile egiptene. Egiptul are între 50.000 și 70.000 de deținuți politici, potrivit estimărilor organizațiilor pentru drepturile omului.

Nu toți deținuții politici din Egipt sunt islamiști. O parte din ei sunt membri ai mișcărilor democratice care i s-au opus lui Morsi și au organizat proteste în masă împotriva acțiunilor neconstituționale ale primului președinte egiptean ales în mod democratic.

În mod paradoxal, acțiunile unor grupuri democratice precum Mișcarea de Tineret 6 Aprilie au fost cele care i-au oferit lui el-Sisi un pretext pentru a-l aresta pe Morsi și pentru a-i lua locul în fruntea țării.

Mii de susținători ai reformelor democratice din Egipt au rămas în închisori, după ce au fost arestați pentru că au participat în activități desfășurate de partide și mișcări interzise.

Una din cele mai grave crize economice din istoria modernă a Egiptului

În propaganda de stat, președintele țării rămâne singura speranță și principala sursă de stabilitate a Egiptului. Acum, însă, el-Sisi nu mai este prezentat drept un supererou militar, ci mai degrabă ca un oficial vizionar.

Statul nu mai îndrăznește să irite poporul cu povești fantastice despre capacitățile incredibile ale președintelui țării, într-o perioadă în care Egiptul trece prin una din cele mai grave crize economice din istoria sa modernă.

El-Sisi a folosit metodele care, în mod normal, sunt rezervate celor ce sunt nemulțumiți de președinția sa – tortură, șantaj, intimidare – chiar și împotriva unor oameni care se considerau a fi asociații sau aliații președintelui, precum fostul șef al Statului Major, Sami Anan, după ce acesta a anunțat că se pregătește să candideze împotriva lui el-Sisi în 2018.

În afară de faptul că a păstrat sistemul economic format sub regimul lui Mubarak, în care armata joacă un rol esențial în multe sectoare, precum construcții, sectorul bancar, telecomunicații și asigurări, el-Sisi i-a transformat pe ofițerii săi loiali în noile elite economice ale Egiptului.

El-Sisi și cei din cercul său de apropiați înțeleg faptul că dacă va izbucni o nouă revoluție, asemănătoare celei care l-a răsturnat de la putere pe Mubarak în 2011, ei nu vor avea nicio șansă să o înăbușe.

Analiștii occidentali spun că șansele ca noi proteste în masă să se declanșeze în Egipt până la finalului anului sunt de 15-20%.

Noua capitală administrativă a Egiptului dezvăluie teama autorităților de o nouă revoluție

Următoarele alegeri prezidențiale din Egipt vor avea loc în 2030. Până atunci, el-Sisi ar urma să se mute, împreună cu guvernul, parlamentul și serviciile sale de securitate, într-un nou oraș aflat acum în construcție la 45 de kilometri de Cairo.

Felul în care a fost planificată noua capitală administrativă a Egiptului dezvăluie teama autorităților de o nouă revoluție. Regimul lui el-Sisi vrea să evite repetarea scenariului „Tahrir” din 2011, folosind în acest sens și banii obținuți de la turiștii străini.

Cele două recorduri doborâte de Egipt, pentru numărul de turiști și cel al deținuților politici, sunt interconectate. Cu cât Egiptul reușește să atragă mai mulți vizitatori, cu atât va avea mai mulți bani să cheltuie pe armata și serviciile de securitate care apără regimul lui el-Sisi.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Sediul central al PSD din București.
1
Tensiuni în PSD Buzău. Liderul filialei îi cere edilului să termine proiectele începute...
Dmitri Medvedev
2
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă ca a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru...
nicusor dan profimedia
3
Nicușor Dan face a patra nominalizare de premier. Condițiile imposibile puse de partide...
Spațiile comune din bloc unde este interzis fumatul. Sursă Foto Getty Images
4
Obiceiul pentru care riști amendă în spațiile comune ale blocului. Unde se aplică...
Artificial Intelligence
5
Elon Musk se întoarce la Washington, iar odată cu el vin și suspiciunile privind...
Lovitură de teatru! A anunțat revenirea lui Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei
Digi Sport
Lovitură de teatru! A anunțat revenirea lui Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
incendiu la un liceu din franta
Protestele elevilor din Franța iau amploare: un liceu din Nantes a fost incendiat. 400 de școli sunt afectate
France Protests
Haos la protestele elevilor din Franța. Violențe și confruntări cu poliția: peste 200 de persoane au fost arestate
Hundreds Of People Are Camping Out In The Center Of Madrid, Es - 27 Sep 2026
Cazul femeii de 87 de ani evacuate provoacă revoltă în Spania. Sanchez promite măsuri: „Maricarmen, am un mesaj pentru tine”
Polychrome Wall Relief, Tomb of Setau, El-Kab, Upper Egypt
Cum ar fi ajuns o femeie „rege” al Egiptului în urmă cu 5.000 de ani. Noile dovezi care ar putea rescrie istoria
Autocar accident Bavaria
Un autocar cu 50 de turiști străini s-a răsturnat pe o autostradă din Germania. Doi pasageri au murit și mai mulți sunt grav răniți
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan.
Traian Băsescu oferă o rezolvare pentru criza politică. „Altă soluție...
propaganda - rusia tv
Rusia are o nouă armă în războiul propagandistic împotriva Ucrainei...
nicusor dan consultari cotroceni
Astăzi are loc o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni pentru...
An oil tanker transits the strategic Strait of Hormuz, the world's most vital maritime chokepoint for global energy supplies, situated between the rugged Musandam Peninsula of Oman and the Iranian
De la dinastia Ming la dronele Houthi: lupta marilor puteri pentru...
Ultimele știri
SUA au retras bombardierele B-1 de la baza aeriană Fairford, din Marea Britanie, din motive de securitate
„Rămânem rapid fără timp”: șapte dintre cele nouă sisteme vitale ale Pământului au depășit limitele de siguranță
Băsescu, despre o aliniere între Nicușor Dan și PSD: „Situația începe să semene cu mandatul lui Iohannis”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii care atrag norocul. Secretul succesului lor stă în bucuria pentru ceilalți
Cancan
Lovitură pentru Ian după concertul de la Arenele Romane! Trapperul a fost reținut pentru 24 de ore
Fanatik.ro
Dezvăluiri tulburătoare: „Aveam contract semnat cu Lecce pe 3 milioane pentru Hîldan și a murit! Șoc! Eram în...
editiadedimineata.ro
Președintele Argentinei a publicat peste 35 de mesaje pe zi împotriva presei
Fanatik.ro
Cei mai scumpi adolescenți din fotbal. Cât valorează puștii care n-au împlinit 20 de ani
Adevărul
„În mai puțin de 4 ani poți ajunge la 15.000 de euro pe lună”. Secretele muncii la 163 de metri înălțime, pe...
Playtech
Ce studii are Irina Tănase și unde lucrează în prezent. Fosta parteneră a lui Liviu Dragnea pare că s-a mutat...
Digi FM
Marele regret al lui Phil Collins la 75 de ani: „Nu așa aș fi scris scenariul”. Ce spune despre cele trei...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Un an și 8 luni de închisoare! Carroll a făcut public totul: "Când m-am trezit, era sub pătură"
Pro FM
Surpriza care a emoționat-o pe Lili Sandu. De ce i-a lăsat fiul ei 100 de lei pe masă: "Am simțit că sunt...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Un lac idilic și o canoe. Kevin Bacon și Kyra Sedgwick și-au sărbătorit căsnicia: „Vă vine să credeți că au...
Adevarul
Rusia amenință cu un „război spațial la scară largă" dacă Occidentul blochează constelația rusă Rassvet
Newsweek
Cum poți ieși la pensie la 60 de ani fără penalizare dacă ai și grupe de muncă? Cum faci calculul?
Digi FM
Soția lui Matt Damon, spectaculoasă în roșu. Toată un zâmbet, Luciana a făcut furori la o premieră de film
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce să faci când începe sezonul răcelilor. Medicii explică ce ajută cu adevărat și ce greșeală să eviți
Digi Animal World
De ce dorm câinii atât de mult? Un medic veterinar explică adevăratul motiv și semnele care ar trebui să te...
Film Now
Ben Affleck, atacat cu un cuțit când avea doar 14 ani: „Eram speriat”. Ce a făcut ulterior agresorul care l-a...
UTV
Un bărbat a cumpărat o sculptură cu 350 de euro dintr-un depozit. Descoperirea ar putea fi vândută cu peste...