Noile amenzi care schimbă regulile turismului în Europa. Măsuri severe împotriva turiștilor indisciplinați

femeie cu valiza in camera de hotel
Foto: GettyImages
Anul acesta, mai multe țări europene au introdus amenzi mari pentru turiștii care se comportă necorespunzător. În această vară, Europa ia măsuri severe împotriva turiștilor indisciplinați, scrie BBC.

Imaginați-vă scena: zborul dvs. tocmai a aterizat în Antalya, Turcia, și abia așteptați să coborâți din avion. Vă desfaceți centura, vă ridicați brusc din scaun și vă luați bagajul din compartimentul de deasupra capului, nerăbdător să începeți vacanța. Dar ați fost puțin prea entuziast. Un însoțitor de zbor vă ia deoparte și vă aplică o amendă rapidă de 62 € pentru că ați încălcat o nouă regulă: începând din acest an, desfacerea centurii de siguranță sau părăsirea scaunului înainte ca avionul să se oprească din rulare se pedepsește cu amendă. Este un început neplăcut al călătoriei dvs.

În această vară, Europa ia măsuri severe împotriva turiștilor indisciplinați. De la purtarea șlapilor la volan până la fumatul pe plajă, un nou val de amenzi pentru turiști cuprinde continentul.

În popularul oraș de pe litoralul Portugaliei, Albufeira, purtarea costumului de baie în afara plajei vă poate costa până la 1.500 €.

În Insulele Baleare din Spania, inclusiv Mallorca și Ibiza, amenzile pentru consumul de alcool în public pot ajunge la 3.000 de euro. Chiar și mici încălcări, cum ar fi rezervarea unui șezlong și dispariția de la fața locului, ar putea afecta bugetul vacanței.

La prima vedere, aceste măsuri ar putea părea ca și cum ai mușca mâna care te hrănește, deoarece multe dintre aceste destinații câștigă sume importante din turism. Însă autoritățile afirmă că regulile au scopul de a proteja rezidenții și turiștii responsabili.

„Regulile, deși pot părea rigide și punitive atunci când sunt enumerate, au scopul de a încuraja călătoriile responsabile și empatice”, a declarat Jessica Harvey Taylor, șefa departamentului de presă al Oficiului de Turism al Spaniei din Londra. „Acestea sunt concepute pentru a proteja experiențele de vacanță ale marii majorități a persoanelor care se comportă responsabil în vacanță.”

În Malaga, Spania, o nouă campanie în 10 puncte, intitulată „Îmbunătățiți-vă șederea”, a fost lansată în autobuze, pe panouri publicitare și pe rețelele de socializare pentru a prezenta tipul de comportament așteptat în oraș. Aceasta include îmbrăcarea decentă, evitarea aruncării gunoiului pe jos, zgomotul excesiv și utilizarea imprudentă a trotinetelor electrice. Cei care nu respectă aceste reguli vor fi sancționați cu amenzi de până la 750 €.

Un cod de conduită similar în spațiile publice a fost lansat anul acesta în Albufeira, interzicând totul, de la nuditatea în public la urinarea în public și abandonarea cărucioarelor de cumpărături. Localnicii observă că amenzile rezultate nu sunt doar de fațadă: poliția este vizibilă în zonele cheie ale vieții de noapte din oraș, iar vizitatorii sunt amendați.

Deși codurile de conduită sunt comune în zonele fragile din punct de vedere ecologic sau în zonele sensibile din punct de vedere cultural, cum ar fi Insulele Galapagos sau comunitățile Sámi din Laponia, apariția lor în stațiunile balneare mainstream semnalează o schimbare. Comportamentul turistic necorespunzător a depășit limitele, iar autoritățile încearcă să protejeze orașele și locuitorii de excesele cele mai grave ale turismului de masă.

„Trebuie să acționăm având în vedere două idei principale: protecția și conservarea mediului și asigurarea armoniei turismului cu societatea noastră”, a declarat Juan Antonio Amengual, primarul orașului Calvià, Mallorca, într-un discurs ținut la începutul acestui an. „Turismul nu poate fi o povară pentru cetățeni.”

Lista amenzilor este în creștere.

Ryanair poate percepe pasagerilor perturbatori 500 € sau mai mult. Drumeții în Cinque Terre, Italia, în încălțăminte nepotrivită, ar putea costa călătorii până la 2.500 €. Iar Franța amendează fumătorii cu 90 € pe loc pentru fumatul pe plajele publice și în locurile de joacă. Colectarea unei scoici în Grecia poate costa 1.000 €, iar înotul în canalele din Veneția, 350 €.

