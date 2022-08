Noile „arme minune” ale armatei lui Putin: Un câine-robot „ninja” fabricat în China și un camion fără șofer

Un „câine-robot” cu un lansator de grenade antitanc în spinare este una dintre „revelațiile” expoziției de armament „Armata 2022”, organizată în aceste zile la Moscova, ocazie cu care dictatorul rus Vladimir Putin a declarat că „Rusia are cel mai modern armament”. Câinele-robot este „îmbrăcat” într-un costum negru și are inclusiv o „cagulă” similară luptătorilor ninja. În realitate, rolul acestui „costum tactic” este de a masca exoscheletul unui robot bionic produs în China, care poate fi cumpărat de pe AliExpress (serviciu de comerț online al companiei chineze AliBaba) cu puțin peste 3.700 de dolari, conform publicației The Drive.

Publicația notează că atât autoritățile de la Moscova cât și companiile de armament rusești au o veritabilă „tradiție” în privința exagerărilor referitoare la capacitățile și performanțele reale ale sistemelor de armament ale Rusiei.

Astfel, prezentarea unui câine-robot care cară un lansator de grenade pare a fi, mai degrabă, un artificiu de marketing: nu se știe dacă robotul e capabil să și ochească sau să „tragă” cu respectivul lansator de grenade antitanc model RPG-26 și care are, de altfel, un recul destul de mic pentru o astfel de armă. Mai ales că robotul în cauză seamănă izbitor cu unul existent deja „în comerț” și care e fabricat în China.

Putin zice că armele Rusiei sunt „cu ani, poate chiar decenii, înaintea celor occidentale”

Conform agenției oficiale ruse Ria Novosti, care a vorbit cu misterioșii producători ai presupusei arme (ale căror nume nu au fost publicate), câinele-robot e capabil „să tragă cu precizie, să transporte arme și să realizeze misiuni de recunoaștere, inclusiv deplasare în zone accidentate pentru a transporta medicamente”.

La aceeași expoziție de armament a fost prezentat și prototipul primului camion militar fără pilot al armatei ruse, despre care rușii susțin că poate căra 5 tone de echipament și poate atinge o viteză maximă de 80 de kilometri pe oră.

Vladimir Putin a lăudat luni, la deschiderea târgului de armament de lângă Moscova, „cele mai noi și mai avansate capacități militare ale Rusiei”.

„Vorbim de armament și arme robotice de înaltă precizie și sisteme deluptă bazate pe noi principii. Multe dintre ele sunt cu ani, poate chiar decenii, înaintea celor occidentale și în termeni de caracteristici tehnice și tactice sunt semnificativ superioare lor”, a mai spus Putin.

Armele Rusiei folosesc cipuri provenite de la cuptoare cu microunde, mașini de spălat și frigidere produse în Vest

În mod ironic, dictatorul de la Moscova a făcut aceste afirmații în condițiile în care armata rusă a eșuat lamentabil în încercarea de a cuceri rapid Ucraina, iar după șase luni de război, soldații lui Putin abia au reușit să-și atingă parțial unul dintre obiectivele militare.

În plus, există deja informații oficiale referitoare la folosirea pe scară largă, de către Rusia, a cipurilor de pe piața civilă, provenite de la echipamente electronice și care sunt apoi „militarizate”, pentru a putea fi folosite de către sistemele de armament ale armatei ruse.

O anchetă Reuters a dezvăluit că peste 600 de componente și semiconductori proveniți de la echipamente occidentale au fost descoperite în armele ruse folosite în cele aproape 6 luni de război în Ucraina, în condițiile în care din 24 februarie și până pe 31 mai peste 15.000 de produse electronice occidentale au fost exportate în Rusia.

