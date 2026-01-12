Live TV

Noile controale UE la frontieră afectează călătorii din SUA și Marea Britanie. Aeroporturile avertizează asupra întârzierilor

Noile controale UE la frontieră afectează călătorii din SUA și Marea Britanie. Aeroporturile avertizează asupra întârzierilor. Foto: Profimedia

Aeroporturile europene avertizează că noile controale la frontieră impuse pentru călătorii din afara UE, inclusiv din Statele Unite și Marea Britanie, riscă să provoace întârzieri semnificative. Extinderea sistemului electronic de intrare și ieșire presupune înregistrarea amprentelor digitale și a imaginii faciale la prima intrare în spațiul Schengen, relatează Politico.

Noua regulă impune ca o proporție mai mare de pasageri din țări terțe, precum Regatul Unit și Statele Unite, să treacă prin controale electronice de identitate la frontieră.

Călătorii trebuie să își înregistreze amprentele digitale și o imagine facială la prima intrare în spațiul Schengen, înainte de verificarea de către un agent de frontieră, procedură care adaugă etape suplimentare și poate genera întârzieri.

Sistemul EES are ca obiectiv înlocuirea ștampilelor din pașapoarte și combaterea șederilor ilegale în Uniunea Europeană. Acesta a fost introdus într-o formă limitată în luna octombrie, când doar 10% dintre pasageri au fost supuși noilor verificări. Începând de vineri, cel puțin 35% dintre cetățenii non-UE care intră în spațiul Schengen pentru șederi de scurtă durată trebuie să utilizeze sistemul, urmând ca până la 10 aprilie acesta să devină pe deplin operațional.

Industria aeroportuară avertizează însă că extinderea aplicării EES ar putea amplifica problemele observate deja anul trecut. Potrivit lui Olivier Jankovec, director general al ACI Europe, EES „a dus la creșterea cu până la 70% a timpilor de procesare a controlului la frontieră în aeroporturi, cu timpi de așteptare de până la trei ore în perioadele de trafic intens”. El a avertizat că noua etapă de implementare „va crea cu siguranță condiții și mai proaste”.

Situații similare au fost semnalate și la nivelul unor aeroporturi importante. Ihsane Chioua Lekhli, purtător de cuvânt al Aeroportului din Bruxelles, a declarat că introducerea EES are un impact direct asupra timpilor de așteptare și asupra necesarului de personal la controlul de frontieră. Potrivit acesteia, timpii de așteptare la sosire pot ajunge până la trei ore, iar întârzieri suplimentare au fost observate și la plecări.

Comisia Europeană respinge însă acuzațiile potrivit cărora noul sistem ar crea haos în aeroporturile UE. Markus Lammert, purtător de cuvânt al Comisiei Europene pentru afaceri interne, a declarat că „de la lansare, sistemul a funcționat în mare parte fără probleme, inclusiv în perioadele de vârf ale vacanțelor”, iar dificultățile inițiale au fost gestionate eficient. „Cu ajutorul EES, știm cine intră în UE, când și unde”, a subliniat oficialul.

Lammert a mai spus că statele membre au respins afirmațiile ACI Europe privind creșterea semnificativă a timpilor de așteptare și că temerile legate de pragul de 35% au fost „demontate”.

În contradicție cu poziția Comisiei, lobby-ul aeroportuar indică exemple recente din Portugalia. Potrivit lui Jankovec, autoritățile portugheze au suspendat temporar sistemul EES în perioada sărbătorilor, din cauza problemelor operaționale. La finalul lunii decembrie, guvernul de la Lisabona a suspendat EES timp de trei luni la Aeroportul Humberto Delgado și a mobilizat personal militar pentru a suplimenta capacitatea de control la frontieră.

Dificultăți au fost raportate și în Italia, unde operatorul ADR, care administrează Aeroportul Fiumicino din Roma, a transmis că „condițiile operaționale sunt extrem de complexe” și au un impact semnificativ asupra timpilor de procesare a pasagerilor.

În Spania, asociația industriei hoteliere a cerut Ministerului de Interne suplimentarea personalului la frontieră, avertizând asupra „blocajelor recurente”.

Jorge Marichal, președintele lobby-ului hotelier, a declarat că este „nerezonabil” ca turiștii să fie nevoiți să aștepte o oră sau mai mult pentru a intra în țară după un zbor de câteva ore. Ministerul de Interne spaniol susține însă că EES este utilizat la nivel național fără cozi sau incidente semnificative raportate.

Nu toate aeroporturile europene raportează probleme. Grupul Groupe ADP, care administrează principalele aeroporturi din Paris, a anunțat că nu a observat, în această etapă, haos sau creșteri ale timpilor de așteptare în urma implementării noului sistem.

