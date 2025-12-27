Live TV

Noile nave de război „clasa Trump” se confruntă cu un mare obstacol: realitatea

Data publicării:
Trump_Battleship-poster-defiant-hi-res-2048x1229
Foto: goldenfleet.navy.mil
Din articol
Problema evidentă: portavioanele sunt învechite Reacția experților și opiniile critice Vulnerabilitățile portavionului „clasa Trump” Costul, obstacolul decisiv

Planul lui Trump pentru un portavion contravine unor decenii de strategie navală și schimbări tehnologice în SUA. Experții l-au descris drept un „proiect de prestigiu”, un „magnet pentru bombe” și au spus că „această navă nu va naviga niciodată”. Chiar dacă ar fi fezabil tehnic, costul construirii portavionului ar fi excesiv, transmite CNBC.

Luni, președintele american Donald Trump a dezvăluit planurile pentru un nou portavion „clasa Trump”, declarând că va fi „cel mai rapid, cel mai mare și, de departe, de 100 de ori mai puternic decât orice portavion construit vreodată”.

El a lăudat navele ca fiind „unele dintre cele mai letale nave de luptă de suprafață” și a promis vor „ajuta la menținerea supremației militare americane [și] vor inspira teamă în rândul dușmanilor Americii din întreaga lume”.

Problema evidentă: portavioanele sunt învechite

Dar există o problemă evidentă: portavioanele sunt învechite de decenii. Ultimul a fost construit acum mai bine de 80 de ani, iar Marina SUA a retras ultimele nave din clasa Iowa aproape acum 30 de ani.

Odată simboluri ale puterii navale cu tunurile lor masive, portavioanele au fost demult depășite de portavioanele de aviație și distrugătoarele moderne înarmate cu rachete de mare distanță.

Deși etichetarea noilor nave de luptă de suprafață drept „portavioane” ar putea fi inexactă, experții în apărare spun că există mai multe discrepanțe între viziunea lui Donald Trump și războiul naval modern.

Citește și: SUA lucrează la o nouă generație de arme pentru război, Trump e implicat direct în dezvoltarea proiectului. Ce este „Golden Fleet”

Reacția experților și opiniile critice

Mark Cancian, consilier senior la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), a respins ideea, scriind într-un comentariu din 23 decembrie că „există puțin rost să discutăm, pentru că această navă nu va naviga niciodată”.

El a argumentat că programul ar dura prea mult pentru proiectare, ar fi prea costisitor și ar contraveni strategiei actuale a Marinei SUA privind distribuirea puterii de foc.

„O administrație viitoare va anula programul înainte ca prima navă să atingă apa”, a spus Cancian.

Bernard Loo, cercetător senior la Școala de Studii Internaționale S. Rajaratnam din Singapore, a descris propunerea drept „un proiect de prestigiu mai mult decât orice altceva”.

El a comparat-o cu super-portavioanele japoneze din Al Doilea Război Mondial, Yamato și Musashi — cele mai mari construite vreodată — care au fost scufundate de avioane de pe portavioane înainte de a juca un rol semnificativ în luptă.

Photograph of the IJN Yamato
Fotografie a navei IJN Yamato, nava principală a clasei Yamato de portavioane care a servit în Marina Imperială Japoneză în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Datată 1941. Foto: Profimedia Images

„Istoric, ne uitam la portavioane și cu cât erau mai mari, cu atât mai bine... [și] dintr-o perspectivă foarte simplă de strategie, mărimea contează”, a spus Loo.

El a adăugat că dimensiunea portavionului propus — cu un deplasament de peste 35.000 de tone și o lungime de peste 840 de picioare (puțin peste două terenuri de fotbal) — îl va face un „magnet pentru bombe”.

„Dimensiunea și valoarea de prestigiu a navei o fac o țintă și mai tentantă, potențial pentru adversarul tău”, a spus Loo.

Citește și: „Apărarea unui trecut care nu mai există”. Ce spune operațiunea Spiderweb a Ucrainei despre proiectul Golden Dome al lui Donald Trump

Bryan Clark, cercetător senior la Hudson Institute, a sugerat că Trump ar putea fi atras de puterea simbolică a portavioanelor, care au fost cele mai vizibile simboluri ale forței navale pe parcursul marei părți a secolului XX.

USS Missouri, finalizat în 1944 și ultimul portavion american construit, a găzduit faimoasa capitulare a Japoniei în 1945.

Japanese surrender signatories arrive aboard the USS Missouri to participate in surrender ceremonies, Tokyo Bay, Japan, U.S. Army Signal Corps, September 2, 1945
Japanese surrender signatories arrive aboard the USS Missouri to participate in surrender ceremonies, Tokyo Bay, Japan, U.S. Army Signal Corps, September 2, 1945. Foto: Profimedia Images

Clark a menționat că Marina SUA a reactivat patru portavioane din Al Doilea Război Mondial în anii 1980 ca parte a strategiei de extindere la 600 de nave în timpul Războiului Rece pentru a contracara Uniunea Sovietică. „Aceasta poate fi o epocă în care președintele crede că SUA a avut ultima dată supremație navală.”

Portavioanele au participat la luptă ultima dată în 1991, când portavioanele din clasa Iowa retrofitted au oferit foc de sprijin pe țărm forțelor coaliției în primul Război din Golf.

portavionului USS WISCONSIN (BB-64)
Portavionului USS WISCONSIN (BB-64). Foto: Profimedia Images

Vulnerabilitățile portavionului „clasa Trump”

Clark a menționat că ceea ce contează mai puțin decât armele pe care le poartă o navă este clasificarea.

Potrivit Marinei SUA, portavionul „clasa Trump” — parte dintr-o nouă „flotă de aur” de nave de război — va fi echipat cu arme precum tunuri convenționale și rachete, cât și tunuri electromagnetice și arme bazate pe laser. Va putea, de asemenea, să transporte rachete nucleare și hipersonice.

O astfel de navă ar funcționa practic ca un distrugător mare, indiferent dacă este numită portavion sau nu.

Totuși, Cancian de la CSIS a argumentat că un astfel de design contravine modelului Marinei de operațiuni distribuite, care urmărește reducerea vulnerabilității prin răspândirea puterii de foc pe mai multe active.

„Această propunere merge în direcția opusă, construind un număr mic de active mari, scumpe și potențial vulnerabile”, a scris el.

Costul, obstacolul decisiv

Chiar dacă portavionul „clasa Trump” ar fi fezabil tehnic, analiștii spun că un obstacol decisiv ar fi costul.

Loo a spus că programele de arme americane depășesc frecvent termenele și bugetele.

Distrugătoarele din clasa Zumwalt — cele mai mari nave de suprafață în prezent la 15.000 de tone — au fost reduse de la 32 la trei nave din cauza costurilor în creștere. Mai recent, fregata din clasa Constellation a fost anulată din cauza problemelor de design și a forței de muncă.

Clark a estimat că această „clasă Trump” ar costa de două până la trei ori mai mult decât distrugătoarele actuale. Cu distrugătoarele Arleigh-Burke evaluate la aproximativ 2,7 miliarde de dolari fiecare, asta implică că un singur portavion ar putea costa peste 8 miliarde de dolari.

Costurile de personal și întreținere vor pune presiune suplimentară asupra unui buget deja tensionat al Marinei, a adăugat el.

Loo de la RSIS a fost mai critic, numind decizia o greșeală strategică. „Cel puțin, din punctul meu de vedere, este aroganță strategică.”

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
castelul corvinilor
1
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul...
Atac ucrainean cu drone. Foto captură video
2
Ucraina îi trimite lui Putin urări de Crăciun sub forma unor atacuri devastatoare cu...
oameni cu caciula pe strada
3
Ce se întâmplă cu vremea după valul de frig de Crăciun. Prognoza meteo pentru luna...
Russia'S Tu-95MS Strategic Bombers Fly Over Sea Of Japan
4
Bombardiere rusești în nordul Scandinaviei: Moscova spune că a fost un zbor „planificat”...
o femeie merge pe strada in bucuresti, in timp ce ninge si bate vantul
5
Ce urmează după un Crăciun cu ninsoare și vânt. Cum va fi vremea de Anul Nou
De nicăieri! Cum l-a numit Gigi Becali pe Nicușor Dan, de Crăciun: ”Hai să-ți spun”
Digi Sport
De nicăieri! Cum l-a numit Gigi Becali pe Nicușor Dan, de Crăciun: ”Hai să-ți spun”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
333
De ce a ordonat Donald Trump atacuri armate în Nigeria și care e legătura cu persecuția creștinilor
relatie relatii ue europa sua america
Atitudinile antieuropene ale SUA se concentrează pe percepția unei slăbiciuni militare și declinul populației de pe bătrânul continent
donald trump
Donald Trump, cel mai mediatizat lider în presa franceză în 2025. E prima oară când președintele SUA îl depășește pe Emmanuel Macron
Trump And President Nawrocki Of Poland Bilateral Meeting
Donald Trump și Karol Nawrocki, discuție telefonică despre războiul din Ucraina: „Putin este cel care trebuie să cedeze”
trump zelenski biroul oval
„Nu are nimic până nu aprob eu”, spune Trump despre planul lui Zelenski. Cum crede liderul SUA că vor decurge discuțiile cu Putin
Recomandările redacţiei
monede cu procente
Economia în 2026. Predicțiile lui Adrian Codîrlașu, președintele CFA...
Bilete la loteria Powerball.
Povestea tânărului care, la 21 de ani, a câștigat la loto 28 de...
nicusor dan - ileni
Nicușor Dan și-a petrecut seara de Crăciun în satul bunicilor săi...
Vladimir Putin
Arhitecții Teoriei haosului: Cum folosesc experții pro-Kremlin...
Ultimele știri
Schimbare de la Google pentru serviciul Gmail: o decizie mult-așteptată
Sfântul Ștefan 2025. Părintele explică obiceiurile interzise în a treia zi de Crăciun: „Sunt purtătoare de necazuri”
Un an de la tragedia Jeju Air: raportul privind ce s-a întâmplat de fapt întârzie, familiile victimelor nu mai au încredere în anchetă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din ianuarie 2026 pentru fiecare zodie. Află ziua ideală pentru decizii importante
Cancan
Larisa Iordache, cu inima frântă de sărbători. Crăciun cu lacrimi și dor pentru fosta gimnastă
Fanatik.ro
Istvan Kovacs vrea să fie introdusă în SuperLiga legea care va revoluționa fotbalul! Cum a răspuns criticilor...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Top 5 jucători români. De ce Dobrin a fost un star provincial: „Nu a putut să intre în elită”
Adevărul
Caz macabru în Republica Moldova. Un fermier ar fi omorât mai multe persoane, iar trupurile ar fi ajuns hrană...
Playtech
Când mai ține valul de vreme severă. Meteorologii nu au vești bune nici pentru luna ianuarie
Digi FM
Ce pensie încasează Cornel Dinu, după mai bine de 40 de ani de carieră: „Asta-i o țară care nu-și servește...
Digi Sport
Tragic: a murit de Crăciun, la doar 18 ani
Pro FM
Jennifer Lopez, în pijamale asortate cu familia, apoi în rochie mulată și decoltată, la petrecerea de Crăciun
Film Now
A fugit de Hollywood la 14 ani. Macaulay Culkin spune de ce a ales fetele, petrecerile și o viață normală în...
Adevarul
Declarațiile lui Putin din ultimele zile provoacă stupoare. Analist: „Moment de nebunie statală completă”
Newsweek
Care pensionari primesc la pensie între 2.400 și 8.200 lei pentru care nu au contribuit? Nu sunt magistrați
Digi FM
Elena Udrea a împlinit 52 de ani: "O viață cât 10 vieți. Niciun regret! Doar suferința Evei…"
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Două dintre personajele din „The Holiday” au trăit o poveste de dragoste și în realitate. „Am rămas prieteni”
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...