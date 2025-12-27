Noile nave de război „clasa Trump” se confruntă cu un mare obstacol: realitatea

Planul lui Trump pentru un portavion contravine unor decenii de strategie navală și schimbări tehnologice în SUA. Experții l-au descris drept un „proiect de prestigiu”, un „magnet pentru bombe” și au spus că „această navă nu va naviga niciodată”. Chiar dacă ar fi fezabil tehnic, costul construirii portavionului ar fi excesiv, transmite CNBC.

Luni, președintele american Donald Trump a dezvăluit planurile pentru un nou portavion „clasa Trump”, declarând că va fi „cel mai rapid, cel mai mare și, de departe, de 100 de ori mai puternic decât orice portavion construit vreodată”.

El a lăudat navele ca fiind „unele dintre cele mai letale nave de luptă de suprafață” și a promis vor „ajuta la menținerea supremației militare americane [și] vor inspira teamă în rândul dușmanilor Americii din întreaga lume”.

Problema evidentă: portavioanele sunt învechite

Dar există o problemă evidentă: portavioanele sunt învechite de decenii. Ultimul a fost construit acum mai bine de 80 de ani, iar Marina SUA a retras ultimele nave din clasa Iowa aproape acum 30 de ani.

Odată simboluri ale puterii navale cu tunurile lor masive, portavioanele au fost demult depășite de portavioanele de aviație și distrugătoarele moderne înarmate cu rachete de mare distanță.

Deși etichetarea noilor nave de luptă de suprafață drept „portavioane” ar putea fi inexactă, experții în apărare spun că există mai multe discrepanțe între viziunea lui Donald Trump și războiul naval modern.

Reacția experților și opiniile critice

Mark Cancian, consilier senior la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), a respins ideea, scriind într-un comentariu din 23 decembrie că „există puțin rost să discutăm, pentru că această navă nu va naviga niciodată”.

El a argumentat că programul ar dura prea mult pentru proiectare, ar fi prea costisitor și ar contraveni strategiei actuale a Marinei SUA privind distribuirea puterii de foc.

„O administrație viitoare va anula programul înainte ca prima navă să atingă apa”, a spus Cancian.

Bernard Loo, cercetător senior la Școala de Studii Internaționale S. Rajaratnam din Singapore, a descris propunerea drept „un proiect de prestigiu mai mult decât orice altceva”.

El a comparat-o cu super-portavioanele japoneze din Al Doilea Război Mondial, Yamato și Musashi — cele mai mari construite vreodată — care au fost scufundate de avioane de pe portavioane înainte de a juca un rol semnificativ în luptă.

Fotografie a navei IJN Yamato, nava principală a clasei Yamato de portavioane care a servit în Marina Imperială Japoneză în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Datată 1941. Foto: Profimedia Images

„Istoric, ne uitam la portavioane și cu cât erau mai mari, cu atât mai bine... [și] dintr-o perspectivă foarte simplă de strategie, mărimea contează”, a spus Loo.

El a adăugat că dimensiunea portavionului propus — cu un deplasament de peste 35.000 de tone și o lungime de peste 840 de picioare (puțin peste două terenuri de fotbal) — îl va face un „magnet pentru bombe”.

„Dimensiunea și valoarea de prestigiu a navei o fac o țintă și mai tentantă, potențial pentru adversarul tău”, a spus Loo.

Bryan Clark, cercetător senior la Hudson Institute, a sugerat că Trump ar putea fi atras de puterea simbolică a portavioanelor, care au fost cele mai vizibile simboluri ale forței navale pe parcursul marei părți a secolului XX.

USS Missouri, finalizat în 1944 și ultimul portavion american construit, a găzduit faimoasa capitulare a Japoniei în 1945.

Japanese surrender signatories arrive aboard the USS Missouri to participate in surrender ceremonies, Tokyo Bay, Japan, U.S. Army Signal Corps, September 2, 1945. Foto: Profimedia Images

Clark a menționat că Marina SUA a reactivat patru portavioane din Al Doilea Război Mondial în anii 1980 ca parte a strategiei de extindere la 600 de nave în timpul Războiului Rece pentru a contracara Uniunea Sovietică. „Aceasta poate fi o epocă în care președintele crede că SUA a avut ultima dată supremație navală.”

Portavioanele au participat la luptă ultima dată în 1991, când portavioanele din clasa Iowa retrofitted au oferit foc de sprijin pe țărm forțelor coaliției în primul Război din Golf.

Portavionului USS WISCONSIN (BB-64). Foto: Profimedia Images

Vulnerabilitățile portavionului „clasa Trump”

Clark a menționat că ceea ce contează mai puțin decât armele pe care le poartă o navă este clasificarea.

Potrivit Marinei SUA, portavionul „clasa Trump” — parte dintr-o nouă „flotă de aur” de nave de război — va fi echipat cu arme precum tunuri convenționale și rachete, cât și tunuri electromagnetice și arme bazate pe laser. Va putea, de asemenea, să transporte rachete nucleare și hipersonice.

O astfel de navă ar funcționa practic ca un distrugător mare, indiferent dacă este numită portavion sau nu.

Totuși, Cancian de la CSIS a argumentat că un astfel de design contravine modelului Marinei de operațiuni distribuite, care urmărește reducerea vulnerabilității prin răspândirea puterii de foc pe mai multe active.

„Această propunere merge în direcția opusă, construind un număr mic de active mari, scumpe și potențial vulnerabile”, a scris el.

Costul, obstacolul decisiv

Chiar dacă portavionul „clasa Trump” ar fi fezabil tehnic, analiștii spun că un obstacol decisiv ar fi costul.

Loo a spus că programele de arme americane depășesc frecvent termenele și bugetele.

Distrugătoarele din clasa Zumwalt — cele mai mari nave de suprafață în prezent la 15.000 de tone — au fost reduse de la 32 la trei nave din cauza costurilor în creștere. Mai recent, fregata din clasa Constellation a fost anulată din cauza problemelor de design și a forței de muncă.

Clark a estimat că această „clasă Trump” ar costa de două până la trei ori mai mult decât distrugătoarele actuale. Cu distrugătoarele Arleigh-Burke evaluate la aproximativ 2,7 miliarde de dolari fiecare, asta implică că un singur portavion ar putea costa peste 8 miliarde de dolari.

Costurile de personal și întreținere vor pune presiune suplimentară asupra unui buget deja tensionat al Marinei, a adăugat el.

Loo de la RSIS a fost mai critic, numind decizia o greșeală strategică. „Cel puțin, din punctul meu de vedere, este aroganță strategică.”

