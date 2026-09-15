Noile reguli privind vizele pentru studenți și jurnaliști, suspendate de un tribunal din SUA

Un tribunal federal american a blocat temporar intrarea în vigoare a noilor reguli anunţate de Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) în privinţa vizelor, care impun noi limite de şedere studenţilor şi jurnaliştilor străini.

O instanţă federală a emis o ordonanţă provizorie prin care împiedică intrarea în vigoare a noilor reguli începând de marţi, aşa cum era prevăzut, transmite dpa preluată de Agerpres.

Acţiunea în instanţă continuă, ceea ce înseamnă că o decizie definitivă cu privire la această politică este încă aşteptată.

Plângerea a fost depusă de o coaliţie formată din rectori universitari, organizaţii din domeniul educaţiei şi sindicate care apără interesele studenţilor străini.

Ce prevedea noua politică privind vizele

Conform planurilor administraţiei Trump, studenţii şi participanţii la programe de schimb ar fi avut, în general, dreptul la o şedere de maximum patru ani, în timp ce jurnaliştii ar fi putut rămâne în Statele Unite până la 240 de zile consecutiv.

În ambele cazuri, deţinătorii vizelor ar fi putut solicita prelungiri fără a părăsi ţara.

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Vizele de tip F (pentru studenţi), J (pentru participanţi la programe de schimb) şi I (pentru jurnalişti) au funcţionat mult timp după un sistem diferit, care le permitea titularilor să rămână în SUA pe „durata statutului lor”, nu pe o perioadă fixă.

Pentru studenţi, acest lucru însemna, în general, că puteau rămâne pe toată durata studiilor. Jurnaliştii puteau rămâne atât timp cât continuau să lucreze în aceeaşi funcţie pentru acelaşi angajator.

Judecătorul critică argumentele administraţiei Trump

În decizia sa, judecătorul F. Dennis Saylor a notat că DHS nu a prezentat o analiză cost-beneficiu convingătoare care să justifice modificările propuse.

De asemenea, el a reproşat DHS că nu a analizat în mod serios alte variante şi nici nu a explicat în mod adecvat motivele pentru care alte opţiuni au fost respinse.

Saylor a mai arătat că limita de patru ani pare arbitrară, subliniind că durata medie a studiilor se situează, în realitate, între 5,7 şi 7,3 ani.

Judecătorul a pus la îndoială şi argumentele legate de securitate, notând că un student străin care ar intenţiona să fotografieze baze militare ar putea, teoretic, să facă acest lucru în decursul a patru ani sau chiar în timpul unei vizite cu o viză de turist B-1 de şase luni.

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Editor : Ana Petrescu