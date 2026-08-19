Nokia se retrage din China după mai mult de 40 de ani. Câți oameni vor fi concediați până la sfârșitul anului

Producătorul finlandez de echipamente de telecomunicaţii Nokia intenţionează să disponibilizeze majoritatea forţei de muncă din China continentală şi să închidă filialele în etape până la sfârşitul anului, o retragere radicală după mai bine de patru decenii, pe măsură ce pierde teren în faţa rivalilor chinezi, srie cotidianul South China Morning Post, preluat de Reuters.



Potrivit unor surse din apropierea acestui dosar, atât angajaţii de la divizia de reţelele mobile cât şi de la divizia de infrastructură de reţea ale Nokia din China continentală urmează să fie concediaţi în etape, majoritatea reducerilor fiind aşteptate să fie finalizate până la sfârşitul acestui an.



Sursele au dezvăluit că Nokia şi-a anunţat planul de a restructura operaţiunile din China continentală la începutul acestei luni, în cadrul unei videoconferinţe online de la sediul central din Helsinki.



Doar serviciile post-vânzare vor rămâne în China, ceea ce ar constitui „practic o ieşire treptată de pe piaţă”, a declarat o sursă citată de South China Morning Post.



Un purtător de cuvânt de la Nokia a declarat că grupul finlandez a comunicat anterior că a luat măsuri pentru a alinia mai bine operaţiunile sale din China cu operaţiunile sale globale şi că afacerile sale din China au scăzut constant în ultimii ani.



„În consecinţă, ne ajustăm amprenta operaţională din China pentru a aborda această realitate”, a informat purtătorul de cuvânt într-un e-mail transmis Reuters.



Chiar dacă numărul total de angajaţi care vor fi afectaţi nu este clar, la sfârşitul anului 2025 Nokia avea aproximativ 7.200 de angajaţi în China continentală, Hong Kong şi Taiwan, cu locaţii în oraşe precum Beijing, Shanghai, Hangzhou, Chengdu şi Qingdao.

Editor : M.C