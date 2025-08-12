Live TV

Nord-coreenii sunt trimiși să muncească „ca sclavii” în Rusia. 18 ore de muncă pe zi, două zile libere pe an (BBC)

Coreea de Nord
„Lumea exterioară este dușmanul nostru” li se explică muncitorilor care pleacă în Rusia. Foto: Profimedia
Mii de nord-coreeni sunt trimiși să lucreze în condiții de sclavie în Rusia pentru a acoperi o penurie enormă de forță de muncă, agravată de invazia Rusiei în Ucraina, a aflat BBC. Peste 50.000 de persoane ar putea ajunge în Rusia

Moscova a apelat în repetate rânduri la Phenian pentru a o ajuta în război, folosind rachetele, obuzele de artilerie și soldații săi.

Acum, cu mulți dintre bărbații ruși uciși sau ocupați cu luptele – sau care au fugit din țară –, oficialii serviciilor de informații sud-coreene au declarat pentru BBC că Moscova se bazează din ce în ce mai mult pe muncitori nord-coreeni.

BBC afirmă că a intervievat șase muncitori nord-coreeni care au fost trimiși în Rusia, dar au fugit. Ei au descris în detaliu modul în care bărbații sunt supuși unor condiții de muncă „abominabile” și modul în care autoritățile nord-coreene își întăresc controlul asupra muncitorilor pentru a-i împiedica să fugă.

Unul dintre muncitori, Jin, a declarat pentru BBC că, atunci când a aterizat în Extremul Orient al Rusiei, a fost însoțit de la aeroport la un șantier de construcții de un agent de securitate nord-coreean, care i-a ordonat să nu vorbească cu nimeni și să nu se uite la nimic.

18 ore de muncă pe zi, două zile libere pe an

„Lumea exterioară este dușmanul nostru”, i-a spus agentul. A fost pus imediat la muncă, construind blocuri de apartamente înalte timp de 18 ore pe zi, a spus el.

Toți cei șase muncitori cu care a vorbit BBC au descris aceleași zile de muncă istovitoare – se trezeau la 6 dimineața și erau obligați să construiască blocuri de apartamente înalte până la 2 dimineața următoare, având doar două zile libere pe an.

„Trezeala era terifiantă, când îți dădeai seama că trebuie să repeți aceeași zi din nou”, a spus un alt muncitor în construcții, Tae (numele au fost schimbate pentru respectarea confidențialității), care a reușit să fugă din Rusia anul trecut. Tae și-a amintit cum mâinile îi amorțeau dimineața, incapabile să se deschidă, paralizate de munca din ziua precedentă.

„Unii oameni își părăseau postul pentru a dormi în timpul zilei sau adormeau în picioare, dar supraveghetorii îi găseau și îi băteau. Era cu adevărat ca și cum am fi murit”, a spus un alt muncitor, Chan.

„Condițiile sunt cu adevărat de neînchipuit”, a spus Kang Dong-wan, profesor la Universitatea Dong-A din Coreea de Sud, care a călătorit de mai multe ori în Rusia pentru a intervieva muncitori nord-coreeni.

„Muncitorii sunt expuși la situații foarte periculoase. Noaptea, luminile sunt stinse și ei lucrează în întuneric, cu echipament de siguranță insuficient.”

Evadații au povestit că muncitorii sunt ținuți zi și noapte pe șantierele de construcții, unde sunt supravegheați de agenți ai departamentului de securitate al statului nord-coreean. Ei dorm în containere murdare și supraaglomerate, infestate cu insecte, sau pe podeaua blocurilor de apartamente neterminate, cu prelate trase peste tocurile ușilor pentru a încerca să țină frigul afară.

Un alt muncitor, Nam, a spus că odată a căzut de la patru metri înălțime de pe șantierul său și și-a „zdrobit” fața, rămânând incapabil să lucreze. Chiar și atunci, supraveghetorii săi nu l-au lăsat să părăsească șantierul pentru a merge la spital.

În trecut, zeci de mii de nord-coreeni lucrau în Rusia, câștigând milioane de euro pe an pentru liderul nord-coreean, Kim Jong Un, și regimul său lipsit de fonduri. Apoi, în 2019, ONU a interzis țărilor să folosească acești muncitori, în încercarea de a-i tăia fondurile lui Kim și de a-l opri să construiască arme nucleare, ceea ce a însemnat că majoritatea muncitorilor au fost trimiși acasă.

Dar anul trecut, peste 10.000 de muncitori au fost trimiși în Rusia, potrivit unui oficial al serviciilor secrete sud-coreene care a vorbit cu BBC sub condiția anonimatului. Ne-au spus că se așteaptă ca și mai mulți să sosească anul acesta, Phenianul putând trimite în total peste 50.000 de muncitori.

Afluxul brusc înseamnă că muncitorii nord-coreeni sunt acum „peste tot în Rusia”, a adăugat oficialul. În timp ce majoritatea lucrează la proiecte de construcții de mare amploare, alții au fost repartizați la fabrici de confecții și centre IT, au spus ei, încălcând sancțiunile ONU care interzic utilizarea forței de muncă nord-coreene.

Cifrele guvernului rus arată că peste 13.000 de nord-coreeni au intrat în țară în 2024, o creștere de 12 ori față de anul precedent. Aproape 8.000 dintre ei au intrat cu vize de student, dar, potrivit oficialului din serviciile de informații și experților, aceasta este o tactică folosită de Rusia pentru a ocoli interdicția ONU.

„Sunt ieftini”

„Rusia se confruntă în prezent cu o gravă penurie de forță de muncă, iar nord-coreenii oferă soluția perfectă. Sunt ieftini, muncitori și nu creează probleme”, a declarat Andrei Lankov, profesor la Universitatea Kookmin din Seul și renumit expert în relațiile dintre Coreea de Nord și Rusia.
Aceste locuri de muncă în străinătate în domeniul construcțiilor sunt foarte râvnite în Coreea de Nord, deoarece promit salarii mai bune decât cele din țară. Majoritatea muncitorilor pleacă în speranța de a scăpa de sărăcie și de a putea cumpăra o casă pentru familia lor sau de a începe o afacere la întoarcere. Doar cei mai de încredere bărbați sunt selectați după o verificare riguroasă și trebuie să-și lase familiile în urmă.

Dar cea mai mare parte a câștigurilor lor este trimisă direct statului nord-coreean sub formă de „taxe de loialitate”. Restul – de obicei între 100 și 200 de dolari (74-149 lire sterline) pe lună – este înregistrat într-un registru. Muncitorii primesc acești bani doar când se întorc acasă – o tactică recentă, spun experții, pentru a-i împiedica să fugă.

„M-am simțit ca într-un lagăr de muncă, o închisoare fără gratii”, povestește unul dintre muncitori, care relatează că alți muncitori asiatici erau plătiți cu sume de cinci ori mai mari, pentru munci care ajungeau deseori să se situeze la o treime din cea prestată de coreeni.

Fuga

Tae a luat decizia de a dezerta după ce a văzut pe YouTube videoclipuri care arătau cât câștigau muncitorii din Coreea de Sud. Într-o noapte, și-a împachetat lucrurile într-un sac de gunoi, a ascuns o pătură sub cearșafurile patului pentru a părea că încă dormea și s-a furișat afară din șantier. A chemat un taxi și a călătorit mii de kilometri prin țară pentru a se întâlni cu un avocat care l-a ajutat să-și organizeze călătoria spre Seul.

În ultimii ani, un număr mic de muncitori au reușit să-și organizeze evadarea folosind smartphone-uri second-hand interzise, cumpărate din banii economisiți din mica alocație zilnică pe care o primeau pentru țigări și alcool.

În încercarea de a preveni aceste evadări, mai multe surse au relatat BBC că autoritățile nord-coreene restricționează acum libertatea deja limitată a muncitorilor. Au fost eliminate și rarele ocazii de a părăsi șantierele de construcții. „Muncitorii obișnuiau să iasă în grupuri o dată pe lună, dar recent aceste ieșiri s-au redus la aproape zero”.
În acest climat, tot mai puțini muncitori reușesc să fugă. Guvernul sud-coreean spune că numărul nord-coreenilor care reușesc să fugă din Rusia în fiecare an și să ajungă la Seul s-a înjumătățit din 2022 – de la aproximativ 20 pe an la doar 10.

