Țara europeană care angajează români cu salarii de peste 3.000 de euro. Nu este necesară experiența

Norvegia deschide porțile pentru muncitorii din Europa și caută inclusiv români care să lucreze la fermele sale de somon. Salariile depășesc 3.000 de euro pe lună, nu este nevoie de experiență, iar contractele sunt pe perioadă nedeterminată.

100 de locuri de muncă sunt disponibile în regiunea Froya, la una dintre cele mai mari ferme de somon din Norvegia. Compania oferă aproape 20 de euro pe oră, iar cu un program de 36 de ore pe săptămână, salariul lunar trece ușor de 3.000 de euro.

Noii angajați vor lucra de luni până vineri ca operatori de producție și se vor ocupa de filetare, ambalare, controlul calității și menținerea igienei în fabrică. Nu este necesară experiența, însă cunoașterea de bază a limbii engleze sau norvegiene este obligatorie.

Oferta include un contract permanent, trei pauze pe schimb dintre care una este plătită, acces la sala de sport și mese la aproximativ doi euro pe zi. Candidații trebuie să aibă un contract de muncă valabil, să se înregistreze la poliția norvegiană și să obțină un număr fiscal pentru plata impozitelor.

Este vorba de un contract pe durată nedeterminată, unde avantajați vor fi candidații care sunt dispuși să se mute în Norvegia pe termen lung. Cei interesați pot aplica până la data de 31 ianuarie 2026.

