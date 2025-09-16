Norvegia antrenează instructori militari ucraineni într-o bază secretă din Polonia

Armata norvegiană a început să antreneze viitorii instructori ai forțelor armate ucrainene într-o bază secretă din sud-estul Poloniei, în cadrul celei mai mari operațiuni militare din străinătate întreprinse vreodată de această țară nordică, scrie TVPWorld.

Câteva sute de soldați ucraineni vor urma cursuri până la sfârșitul anului, care vor acoperi abilități de comandă, rezistența la stres în condiții de luptă și operarea sistemelor de arme furnizate de NATO.

Instruirea, care a început luni, va testa și echipamente moderne de luptă, inclusiv vehicule de transport fără pilot, și se va concentra pe instruirea comandanților de pluton, companie și batalion.

Denumită „Operațiunea Legio”, misiunea este condusă de Batalionul Telemark, una dintre principalele unități de infanterie mecanizată din Norvegia, și de Comandamentul Forțelor de Reacție Rapidă, care supraveghează unitatea de intervenție rapidă a țării.

Instruirea are loc la Camp Jomsborg, o bază secretă din sud-estul Poloniei, în construcție din august, care poate găzdui câteva sute de cursanți și instructori.

Baza poartă numele unui legendar post viking de comerț lângă Wolin, un oraș de pe coasta baltică a Poloniei, care datează din timpul domniei primei dinastii conducătoare a țării, Piast.

Anterior, instructorii norvegieni au organizat instruiri similare în nordul Norvegiei și mai târziu în Ucraina, dar amenințările constante din partea atacurilor cu drone rusești au făcut ca instruirea în țară să devină din ce în ce mai riscantă, au afirmat oficialii citați de TVPWorld.

Brigadierul Atle Molde, comandantul Operațiunii Legio, a declarat că Polonia a fost aleasă ca loc mai sigur, suficient de aproape de zona de luptă pentru a permite cursanților să participe la rotații succesive pe teren.

De-a lungul timpului, se așteaptă ca instructorii din Polonia și din statele baltice Lituania, Letonia, Estonia și alte țări să se alăture norvegienilor.

Ciclul de instruire este programat să se desfășoare până la sfârșitul anului, deși Molde nu a exclus prelungirea misiunii.

