Live TV

Norvegia antrenează instructori militari ucraineni într-o bază secretă din Polonia

Data actualizării: Data publicării:
Ukrainian soldiers
Militari ucraineni. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto/ Profimedia

Armata norvegiană a început să antreneze viitorii instructori ai forțelor armate ucrainene într-o bază secretă din sud-estul Poloniei, în cadrul celei mai mari operațiuni militare din străinătate întreprinse vreodată de această țară nordică, scrie TVPWorld.

Câteva sute de soldați ucraineni vor urma cursuri până la sfârșitul anului, care vor acoperi abilități de comandă, rezistența la stres în condiții de luptă și operarea sistemelor de arme furnizate de NATO.

Instruirea, care a început luni, va testa și echipamente moderne de luptă, inclusiv vehicule de transport fără pilot, și se va concentra pe instruirea comandanților de pluton, companie și batalion.

Denumită „Operațiunea Legio”, misiunea este condusă de Batalionul Telemark, una dintre principalele unități de infanterie mecanizată din Norvegia, și de Comandamentul Forțelor de Reacție Rapidă, care supraveghează unitatea de intervenție rapidă a țării. 

Instruirea are loc la Camp Jomsborg, o bază secretă din sud-estul Poloniei, în construcție din august, care poate găzdui câteva sute de cursanți și instructori.

Baza poartă numele unui legendar post viking de comerț lângă Wolin, un oraș de pe coasta baltică a Poloniei, care datează din timpul domniei primei dinastii conducătoare a țării, Piast. 

Anterior, instructorii norvegieni au organizat instruiri similare în nordul Norvegiei și mai târziu în Ucraina, dar amenințările constante din partea atacurilor cu drone rusești au făcut ca instruirea în țară să devină din ce în ce mai riscantă, au afirmat oficialii citați de TVPWorld.

Brigadierul Atle Molde, comandantul Operațiunii Legio, a declarat că Polonia a fost aleasă ca loc mai sigur, suficient de aproape de zona de luptă pentru a permite cursanților să participe la rotații succesive pe teren. 

De-a lungul timpului, se așteaptă ca instructorii din Polonia și din statele baltice Lituania, Letonia, Estonia și alte țări să se alăture norvegienilor.

Ciclul de instruire este programat să se desfășoare până la sfârșitul anului, deși Molde nu a exclus prelungirea misiunii.

 

 

 

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bile de la loto
1
REZULTATE LOTO Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii...
Traian Băsescu
2
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic...
Radoslaw Sikorski face declaratii
3
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat...
A Bulgarian air force MiG-29 flies through the sky at 3rd Air Base, Bulgaria, Sept. 12, 2024. Bulgaria is on track to enable 3rd Air Base to host thei
4
Nepregătiți pentru a asigura securitatea frontierei estice a NATO. Bulgarii vânează...
avion in zbor
5
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la...
Lupte cu "demonii", tendință de autodistrugere. A venit momentul adevărului și nu s-a ferit de cuvinte
Digi Sport
Lupte cu "demonii", tendință de autodistrugere. A venit momentul adevărului și nu s-a ferit de cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Polițe RCA de la 1 iulie 2025. Foto Profi Media Images
Categoriile cu cele mai mari creșteri de prețuri, după ridicarea...
Călin Georgescu.
Care a fost rolul lui Călin Georgescu în tentativa de lovitură de...
Procurorul general Alex Florenţa
Procurorul general: România- ţinta unor campanii cu atacuri...
profimedia-0973430131
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în...
Ultimele știri
Fritz le cere partidelor din coaliție să cedeze către USR 20% din posturile numite politic. „Este un proces mai greu, mai ales la PSD”
Dominic Fritz, despre măsurile economice anunțate de PSD: „Nu e semn de maturitate politică. Deficitul a explodat cu PSD la guvernare”
Putin schimbă discursul și renunță la termenul de „țări neprietenoase”. Cu ce vrea acesta să-l înlocuiască
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Sisteme de apărare antiaeriană Patriot.
Câți români cred că este posibil ca Rusia să atace România (sondaj)
NATO Leaders Attend 2025 Summit In The Hague
Zelenski: Putin testează NATO cu incursiunile de drone. Ce alt mesaj le transmite președintele rus țărilor din Alianță
tomilov
Părinții unui tânăr de 18 ani l-au denunțat pentru că ar fi vrut să lupte de partea Ucrainei. Pedeapsa primită de adolescentul rus
Poland marks 86 years since WWII outbreak
Preşedintele Poloniei: „Trebuie să facem totul să fim pregătiţi de război”
volodimir zelenski si donald trump dau noroc in biroul oval
Donald Trump se va întâlni cu Volodimir Zelenski. Avertismentul transmis de către Marco Rubio
Partenerii noștri
Pe Roz
Sharon Stone, declarații rare la 67 de ani: „În prima parte a vieții ai fața cu care te-ai născut, în a doua...
Cancan
Nicușor Dan, primele declarații despre Ionuț, SPP-istul care a incitat domnișoarele. Ce s-a întâmplat cu el?
Fanatik.ro
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în...
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Cum arată astăzi fosta iubită a lui Adrian Cristea. La 41 de ani, e într-o formă de zile mari
Adevărul
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am...
Playtech
Cât câștigă la pensie un colonel MAI, un ofițer sau un subofițer în 2025
Digi FM
Motivul pentru care Irinel Columbeanu nu a putut fi alături de fiica sa la prima ei prezentare de modă: „E o...
Digi Sport
La scurt timp după ce a moștenit 1 miliard $, Neymar a intrat la masa de poker. N-a rezistat în fața...
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Harrison Ford, criticat dur pentru ce a făcut la gala Emmy, unde a ratat trofeul: „Han Solo ar fi trebuit să...
Adevarul
Desfășurarea de trupe NATO pentru protejarea spațiului aerian ucrainean ar echivala cu o declarație de...
Newsweek
Pensii mărite pentru sute de mii de pensionari. Ce perioade ar putea fi considerate vechime în muncă
Digi FM
Lucrul important la care a fost nevoită Alina Sorescu să renunțe în timpul mariajului cu Alexandru Ciucu...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Ați mai văzut un raton beat? O asistentă l-a resuscitat. Animalul se îmbătase după ce a mâncat piersici...
Film Now
Premiile Emmy 2025. Catherine Zeta-Jones, răvășitoare la 55 de ani, într-o rochie cu spatele gol. Actrița e...
UTV
Marele actor, Victor Rebengiuc, și-a anunțat retragerea după 70 de ani pe scenă. "Îmi ajunge. Nu mai pot”