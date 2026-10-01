Norvegia anunță că este pregătită să livreze mai multe gaze Europei la iarnă

Sistemul de export de gaze naturale al Norvegiei este pregătit pentru a satisface cererea ridicată a Europei pe parcursul iernii următoare, a anunţat joi Gassco, operatorul reţelei de gazoducte din ţara scandinavă, transmite Reuters.

După debutul invaziei ruseşti în Ucraina, în 2022, Norvegia a devenit cel mai mare furnizor de gaze naturale al Europei, acoperind aproximativ 30% din cererea Uniunii Europene şi a Marii Britanii de la zăcămintele operate de Equinor şi alte companii.

Data de 1 octombrie marchează începutul unui nou an pe piaţa gazelor şi debutul sezonului de vârf pentru livrările către Europa, unde gradul de umplere a depozitelor este cu mult sub media multianuală.

„Pe măsură ce intrăm în sezonul de iarnă, cu lucrările de mentenanţă finalizate şi un sistem de transport care funcţionează corespunzător, platoul continental norvegian este pregătit să satisfacă cererea din Europa”, a declarat Alfred Skaar Hansen, directorul de operaţiuni la Gassco, citat de Agerpres.

Operatorul norvegian a finalizat recent procedurile de revizie generală care au dus la reducerea livrărilor în luna septembrie, în conformitate cu planul anual de mentenanţă.

Preţurile gazelor în Europa s-au dublat în 2026, ajungând la aproximativ 73 de euro pe megawat-oră (MWh), după ce războiul dintre SUA/Israel şi Iran a restricţionat drastic livrările de gaze naturale lichefiate din Golful Persic.

În 2025, Gassco a livrat 114,9 miliarde de metri cubi de gaze prin reţeaua sa de conducte cu o lungime de 8.800 kilometri, prin care gazele extrase în Norvegia ajung în Germania, Belgia, Franţa, Marea Britanie şi Danemarca. De la începutul anului şi până în prezent, livrările Gassco se situează la 86,2 miliarde metri cubi, în creştere cu 2,1 miliarde metri cubi faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Săptămâna trecută, comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen, a avertizat că blocul comunitar se va confrunta cu o criză a preţurilor la energie în această iarnă şi a îndemnat statele membre să continue eforturile de umplere a depozitelor şi de reducere a cererii.

Editor : A.P.