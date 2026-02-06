Norvegia avertizează: Rusia ar putea intensifica spionajul și sabotajul în Arctica și arhipelagul Svalbard

Serviciul norvegian de securitate internă PST a avertizat vineri în legătură cu înmulţirea acţiunilor de sabotaj din partea Moscovei, aşteptându-se la o intensificare a activităţilor de spionaj ale Rusiei în acest an în Norvegia, mai ales în regiunea arctică a acestei ţări şi în arhipelagul Svalbard.

Norvegia, aliat al Ucrainei şi principalul furnizor de gaze prin conducte în Europa, este din ce în ce mai preocupată de faptul că agenţiile de informaţii ruse i-ar putea viza infrastructura energetică, fie fizic, fie prin atacuri cibernetice, potrivit Reuters scrie Agerpres.

„Ne aşteptăm ca serviciile de informaţii ruse să-şi intensifice activitatea în Norvegia în 2026, cu un accent continuu pe ţinte militare şi exerciţiile aliate, pe sprijinul Norvegiei pentru Ucraina şi operaţiunile în Nordul Îndepărtat şi regiunea arctică”, a indicat PST în raportul său anual de evaluare a ameninţărilor.

„Comitatele cele mai nordice şi Svalbard prezintă un interes deosebit şi, prin urmare, sunt în mod special expuse activităţilor de spionaj şi de influenţă”, conform PST, care nu exclude ca Rusia să continue supravegherea de-a lungul liniei de coastă a Norvegiei şi să cartografieze infrastructura sa critică, recurgând la nave civile.

Ținte sensibile și recrutarea refugiaților ucraineni

Norvegia, ţară membră a NATO, care are graniţă comună cu Rusia în regiunea arctică, monitorizează activitatea militară rusă în Atlanticul de Nord şi în Peninsula Kola, baza Flotei ruse a Nordului şi unde sunt concentrate aproximativ două treimi din capacitatea de contraatac a Rusiei, adică din capacitatea sa de a răspunde unui atac nuclear cu propriul arsenal.

În august trecut, PST a atribuit hackerilor legaţi de Rusia un atac cibernetic asupra unui baraj hidroenergetic, acuzând Moscova că devine o ameninţare tot mai periculoasă.

Ambasada Rusiei la Oslo a declarat că astfel de acuzaţii sunt "nefondate şi motivate politic".

PST şi-a reiterat vineri avertismentul cu privire la astfel de riscuri: „Serviciile de informaţii ruse ar putea vedea un beneficiu în desfăşurarea de operaţiuni de sabotaj asupra unor ţinte în Norvegia în 2026”.

Ţintele cele mai probabile sunt instalaţii şi infrastructura logistică asociate cu sprijinul acordat Ucrainei împotriva invaziei la scară largă a Rusiei din 2022, dar ar putea fi afectată şi infrastructura civilă, a adăugat acesta.

Totodată, PST a atras atenţia că serviciile ruse încearcă din ce în ce mai mult să recruteze refugiaţi ucraineni în Norvegia pentru a aduna informaţii sau pentru a comite acte de sabotaj.

Deosebit de vulnerabili la coerciţie sunt refugiaţii care îşi au familiile sau proprietăţi în zonele ocupate de Rusia în Ucraina, notează agenţia norvegiană de informaţii.

Cu aproximativ 100.000 de refugiaţi ucraineni în Norvegia, astfel de eforturi de recrutare reprezintă „o provocare majoră” pentru autorităţile norvegiene, subliniază PST.

Un val de incendii, sabotaje şi atacuri cibernetice au afectat Polonia şi alte ţări europene de la invadarea Ucrainei de către Rusia în februarie 2022.

Editor : Ana Petrescu