Norvegia comandă submarine şi rachete cu rază lungă de acţiune, după „intensificarea activităţii forţelor ruse” în regiune

submarin
Norvegia, ţară vecină cu Rusia, va comanda două noi submarine germane, „absolut esenţiale” pentru descurajare, şi rachete cu rază lungă de acţiune, a anunţat vineri guvernul de la Oslo, relatează AFP.

Norvegia comandase deja în 2021 patru submarine de la furnizorul german Thyssenkrupp Marine Systems (tkMS), reaminteşte Ministerul Apărării într-un comunicat. Primul ar trebui să fie livrat în 2029.

„Norvegia este o naţiune costieră şi maritimă, iar submarinele sunt absolut esenţiale pentru apărarea ţării noastre. Observăm o creştere a activităţii forţelor ruse în Atlanticul de Nord şi Marea Barents”, a declarat ministrul apărării Tore O. Sandvik, citat de news.ro.

„În calitate de „ochi şi urechi” ale NATO în nord, acest lucru necesită o capacitate mai mare de a ne arăta prezenţa, de a supraveghea şi de a descuraja în zonele noastre apropiate. În acest context, submarinele sunt absolut indispensabile”, punctează ministrul.

Suma este considerabilă: pentru a finanţa această achiziţie, guvernul propune o creştere a bugetului cu 46 de miliarde de coroane (3,9 miliarde de euro), precizând că „preţul unitar al submarinelor şi al sistemelor lor de armament” a crescut din cauza creşterii preţurilor la materiile prime critice, precum şi al echipamentelor de apărare.

Într-un comunicat separat, Ministerul Apărării a anunţat, de asemenea, achiziţionarea de rachete cu rază lungă de acţiune, în valoare de 19 miliarde de coroane. Aceste arme vor permite atingerea, „cu mare precizie”, a ţintelor aflate la distanţe de până la 500 de kilometri, a subliniat ministrul.

Rusia şi ţara nordică împărtăşesc în nordul îndepărtat 198 de kilometri de frontieră terestră, precum şi o frontieră maritimă în Marea Barents.

