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Norvegia deblochează 254 de milioane de euro pentru Ungaria, după zece ani fără plăți. Ce a făcut posibil acordul

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Foto: Profimedia
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Din articol
Ungaria va primi 254,1 milioane de euro prin programul de granturi Ce proiecte vor fi finanțate și ce condiții trebuie respectate Decizia vine după deblocarea unor fonduri europene pentru Ungaria

Norvegia și Ungaria au ajuns la un acord care permite reluarea unui program de granturi suspendat timp de mai mulți ani, pe fondul neînțelegerilor dintre Oslo și fostul guvern de la Budapesta, condus de Viktor Orban. Ministrul norvegian de externe Espen Barth Eide a declarat vineri, pentru Reuters, că schimbarea guvernului ungar a făcut posibilă deblocarea negocierilor și relansarea finanțării.

Acordul, în valoare de 254,1 milioane de euro, urmează să fie semnat luni, la Budapesta, în cadrul unei întâlniri la care vor participa Espen Barth Eide și omologii săi din Islanda și Liechtenstein, alături de ministrul ungar de externe, Anita Orban.

Finanțarea face parte din mecanismul financiar al Spațiului Economic European și din Granturile Norvegiene, prin care statele donatoare sprijină reducerea disparităților economice și sociale și consolidarea cooperării cu țările beneficiare.

Ungaria va primi 254,1 milioane de euro prin programul de granturi

Acordul se referă la perioada de finanțare 2021-2028, însă plățile vor putea fi efectuate până în aprilie 2031. Prin valoarea fondurilor alocate, Ungaria se va situa pe locul al patrulea între cele 15 state beneficiare, după Polonia, România și Bulgaria.

Reluarea programului marchează o schimbare importantă în relațiile dintre Norvegia și Ungaria, după ani în care cele două părți nu au reușit să ajungă la un compromis privind administrarea banilor.

În perioada de finanțare 2014-2021, Ungaria nu a primit nicio plată în cadrul Granturilor Norvegiene și SEE. Potrivit ministrului norvegian de externe, blocajul a fost provocat de lipsa unui acord cu guvernul condus de Viktor Orban privind desemnarea unui operator independent care să gestioneze fondurile.

„Așadar, timp de zece ani, nu a existat niciun transfer dinspre Norvegia către Ungaria în cadrul Granturilor Norvegiene și SEE”, a declarat Espen Barth Eide pentru Reuters.

Ministrul a explicat că schimbarea puterii la Budapesta și instalarea guvernului condus de Peter Magyar au creat condițiile necesare pentru reluarea programului.

Ce proiecte vor fi finanțate și ce condiții trebuie respectate

Norvegia va asigura 97% din valoarea finanțării, banii fiind destinați proiectelor care încurajează cooperarea dintre organizațiile norvegiene și cele ungare.

Domeniile vizate includ consolidarea democrației, respectarea statului de drept, libertatea presei, combaterea corupției și tranziția ecologică. Programul urmărește, de asemenea, susținerea inițiativelor care contribuie la apropierea societăților și instituțiilor din statele beneficiare de principiile europene.

Un element important al acordului îl reprezintă mecanismele de control asupra utilizării banilor. Potrivit lui Eide, cele două părți au ajuns la un compromis privind modalitățile prin care va fi verificată administrarea fondurilor, astfel încât acestea să fie cheltuite conform destinației stabilite.

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Disputa privind independența operatorului care gestionează finanțarea a reprezentat unul dintre principalele obstacole în relația cu fostul guvern ungar. De această dată, existența unor mecanisme de control acceptate de ambele părți a permis deblocarea negocierilor.

Ministrul norvegian de externe a salutat schimbarea de direcție politică de la Budapesta și a transmis că apropierea Ungariei de valorile europene este importantă atât pentru cetățenii ungari, cât și pentru Uniunea Europeană.

„Salutăm cu multă deschidere direcția în care se îndreaptă guvernul Magyar, deoarece consider că este important atât pentru maghiari, cât și pentru Europa, ca ei să revină la o serie de valori și principii europene fundamentale”, a declarat Espen Barth Eide.

Decizia vine după deblocarea unor fonduri europene pentru Ungaria

Reluarea Granturilor Norvegiene și SEE are loc într-un moment în care relațiile dintre Budapesta și instituțiile europene trec printr-o schimbare, pe fondul reformelor promovate de noul guvern ungar.

Comisia Europeană a decis deblocarea a 16,4 miliarde de euro din fonduri europene destinate redresării economice și coeziunii, sume care fuseseră înghețate anterior. Decizia a venit în contextul progreselor înregistrate în cadrul reformelor promovate de guvernul condus de Peter Magyar.

Atât reluarea finanțării norvegiene, cât și deblocarea fondurilor europene indică o schimbare în relația Ungariei cu partenerii săi europeni, după perioada de tensiuni din timpul guvernării lui Viktor Orban.

Noul acord cu Norvegia deschide calea pentru finanțarea unor proiecte în domenii precum democrația, libertatea presei și protecția mediului, în timp ce mecanismele de control convenite de cele două părți sunt menite să asigure utilizarea transparentă a banilor.

Editor : Ana Petrescu

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