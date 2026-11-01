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Foto Norvegia face toaletele publice „grozave din nou”, după ce Trump a numit-o „țară de rahat”. Cum arată unele dintre cele mai frumoase

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toaleta in norvegia
Foto: Visit Norway
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Din articol
„Nu vom uita, Norvegia” „Ca un bătăuș de grădiniță”

Unii ar putea considera jignitor faptul că președintele american Donald Trump a numit Norvegia „o țară de rahat”. Reprezentanții biroului de turism al Norvegiei au ales însă să răspundă într-un mod diferit: au atras atenția asupra unora dintre cele mai frumoase toalete publice din țară, relatează The Guardian. 

„Sunt acestea cele mai bune toalete din lume?”, au întrebat reprezentanții Visit Norway pe site-ul agenției, la câteva zile după ce președintele SUA și-a exprimat din nou furia pentru că nu a câștigat Premiul Nobel pentru Pace. La un miting organizat duminică, Trump a descris Norvegia drept „o țară de rahat”.

„Norvegia face toaletele mărețe din nou!”, au continuat reprezentanții agenției, alături de fotografii ale unora dintre cele mai spectaculoase toalete publice din țară. „Aceste toalete merită o vizită, atât atunci când chiar aveți nevoie, cât și atunci când nu”, au adăugat aceștia.

Trump a lansat atacul verbal la un miting organizat în Michigan, cu câteva zile înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA. „Sincer, Norvegia este groaznică. Norvegia a devenit, de fapt, o țară de rahat”, a declarat el, folosind o expresie pe care a mai aplicat-o în trecut și în cazul statelor Haiti, Libia, Somalia și Yemen.

Președintele american a adăugat că ar primi cu brațele deschise imigranți din unele țări, dar nu și din Norvegia, „pentru că nu am primit Premiul Nobel”. La începutul acestei luni, Trump a criticat decizia de a-i acorda premiul lui Navi Pillay, fost judecător al Curții Penale Internaționale.

„Nu vom uita, Norvegia”

„Aceasta este o pată de neșters asupra Norvegiei și asupra celor care au luat o decizie atât de rușinoasă și jenantă”, a declarat Trump. „Nu am auzit niciodată de această persoană. Premiul Nobel pentru Pace a fost discreditat pentru totdeauna. Și nu vom uita, Norvegia”, a spus Trump. 

De-a lungul celor 18 trasee turistice desemnate drept rute pitorești în Norvegia, arhitecți de renume au fost însărcinați de Visit Norway să transforme toaletele publice de pe marginea drumurilor în atracții în sine, a transmis agenția. Mai multe dintre acestea au câștigat ulterior premii internaționale de arhitectură.

Visit Norway a publicat fotografii cu mai multe toalete publice cu design deosebit. Multe dintre ele impresionează prin arhitectură și oferă priveliști spectaculoase asupra fiordurilor, sunt amplasate lângă râuri repezi și cascade sau în puncte de belvedere cu peisaje impresionante.

Acestea „te invită să îți iei timp și să te bucuri de peisaj, chiar dacă nu ai nimic de făcut la toaletă”, au transmis reprezentanții Visit Norway. Printre exemplele prezentate se numără grupurile sanitare din punctul de belvedere Stegastein, situat în regiunea Sognefjord, în vestul Norvegiei.

Foto: Visit Norway

Reprezentanții biroului de turism au precizat că această toaletă a fost inclusă de revista online de arhitectură, design și amenajări interioare DesignCurial în topul celor mai bune 10 toalete publice din lume.

Construcția îmbină liniile curate și minimaliste cu peisajul sălbatic și impunător al fiordului. Toaletele sunt cunoscute pentru ferestrele mari din sticlă fumurie neagră, care le oferă vizitatorilor o priveliște amplă asupra împrejurimilor în timp ce folosesc toaleta, fără ca aceștia să poată fi văzuți din exterior.

Visit Norway a prezentat și toaleta cu formă de val de la Ureddplassen, situată pe coasta sălbatică a regiunii Helgeland, cel mai sudic district din nordul Norvegiei. Mai multe publicații internaționale au descris-o drept cea mai pitorească toaletă din lume.

Printre exemple se mai numără toaleta modernistă alimentată cu energie solară de la punctul de belvedere Utsikten, toaleta de la Tungeneset, descrisă drept „demnă de Instagram” și despre care agenția spune că „arată foarte bine sub aurora boreală”, precum și celebra „toaletă de aur” triunghiulară de pe insula Senja.

Foto: Visit Norway

„Ca un bătăuș de grădiniță”

Jens Kjeldsen, profesor de retorică la Universitatea din Bergen, a declarat că, în aceste circumstanțe, răspunsul Visit Norway a fost bine ales. „Este ca un bătăuș de grădiniță. Dacă iei lucrurile prea în serios, bătăușul câștigă”, a spus acesta pentru postul public de televiziune NRK.

Evgenia Egorova, consultant senior la Visit Norway, a declarat pentru postul de televiziune că reacțiile la răspunsul agenției pe rețelele sociale au fost numeroase. „Lumea are nevoie de puțin râs. Ne-am gândit: haideți să le răspundem cu bunătate și puțin umor”, a spus aceasta.

Visit Norway a anunțat că pregătește și alte toalete cu design deosebit, printre care una inspirată de pădure, realizată din lemn uscat provenit de la peste 60 de copaci. „Pregătiți-vă pentru oprirea la toaletă a vieții voastre”, a transmis agenția, încheindu-și mesajul cu un vesel „La revedere!”.

Premiul Nobel pentru Pace nu este acordat de statul norvegian și nici de guvernul țării, ci de Comitetul Nobel, care funcționează independent. Ministrul norvegian de Externe, Espen Barth Eide, a declarat că Trump „știe foarte bine” acest lucru. „I-am reamintit, în cazul în care cineva se întreabă”, a adăugat el.

Editor : C.S.

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