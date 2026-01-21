Live TV

Norvegia refuză invitația lui Trump în „Consiliul pentru Pace”. Relațiile cu SUA, tot mai tensionate după criticile liderului american

Data publicării:
Donald Trump.
Donald Trump. Foto: Profimedia Images

Norvegia, ale cărei relaţii cu preşedintele american Donald Trump s-au deteriorat semnificativ, liderul de la Casa Albă fiind iritat că nu a primit premiul Nobel pentru Pace, nu va participa la „Consiliul pentru Pace" propus de acesta, a anunţat miercuri guvernul de la Oslo.

„Propunerea americană ridică o serie de întrebări care necesită un dialog mai aprofundat cu Statele Unite", a explicat, într-un mesaj transmis agenţiei de presă franceze AFP, secretarul de stat, Kristoffer Thoner, pe lângă guvernul premierului Jonas Gahr Store, potrivit Agerpres. 

„Norvegia nu se va alătura, prin urmare, dispoziţiilor propuse prin intermediul Consiliului pentru Pace şi nu va participa la ceremonia semnării acestuia la Davos", a adăugat responsabilul norvegian.

Norvegia este un apărător fervent al multilateralismului, în special în cadrul structurilor ONU, şi intervine frecvent în calitate de mediator în conflicte.

„Pentru Norvegia este important ca această propunere să se înscrie în structurile existente precum Naţiunile Unite şi în angajamentele noastre internaţionale", a precizat Thoner.

Responsabilul norvegian a subliniat că ţara sa „împărtăşeşte obiectivul preşedintelui Trump privind instaurarea unei păci durabile în Ucraina, în Gaza şi în alte situaţii. Norvegia îşi va continua cooperarea strânsă cu SUA şi alţi parteneri în favoarea păcii".

Decizia autorităţilor de la Oslo intervine în timp ce Donald Trump a declarat, într-un mesaj făcut public luni, că nu se mai simte obligat să se gândească „doar la pace" pentru că nu a obţinut Premiul Nobel.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
1
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul...
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc cu ochelari, sacou si margele, la microfon
2
Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să elimine măsurile de reformă care afectează...
Carney și Macron
3
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a adera la „Consiliul...
ID329192_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Curtea supremă a dat verdictul în cazul lui Paul Ciprian Pintea, senatorul POT care și-a...
The Norwegian Post Office's sorting center in Lørenskog during the annual Christmas gift rush.
5
Mii de proprietari, notificați de armata Norvegiei că imobilele și bunurile lor ar putea...
Întrebată despre ordinul lui Putin, Sabalenka nu s-a ferit de cuvinte
Digi Sport
Întrebată despre ordinul lui Putin, Sabalenka nu s-a ferit de cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Avionul lui Trump a făcut cale-ntoarsă. Foto: X
Trump a ajuns cu întârziere în Elveția, pentru că a trebuit să-și schimbe avionul, după o problemă tehnică „minoră”
Ministra de Externe, Oana Țoiu.
Ministra de Externe Oana Ţoiu: „Un teritoriu al unei ţări nu poate fi transferat alteia decât prin voinţa acelui popor”
EU Finance Ministers Meeting in Brussels
Ministrul Finanțelor din Suedia: „E trist și absurd că avem un președinte american care ne șantajează. Nu vom ceda niciodată”
US President Donald Trump visits Israel
După ce a criticat inițial Consiliul de Pace pentru Fâșia Gaza, Netanyahu a acceptat invitaţia lui Trump
profimedia-0700028954
SUA „se comportă foarte ciudat pentru un aliat”. Christine Lagarde face apel la „unitate şi hotărâre” în faţa lui Donald Trump
Recomandările redacţiei
Parlamentul European
Parlamentul European cere trimiterea acordului cu Mercosur la Curtea...
Dan Suciu purtator de cuvant gov.ro
Dan Suciu explică de ce a mers Bolojan la discuții cu șeful BNR...
Oameni pe strada in Bucuresti
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare...
oana toiu si marco rubio dau mana
Oana Țoiu urmează să se întâlnească cu Marco Rubio la începutul lunii...
Ultimele știri
Preşedintele AEP: Sunt peste 133.000 de persoane între 90 şi 99 de ani în Registrul Electoral. Bănuiesc că multe nu mai sunt în viaţă
CCR declară neconstituțională încetarea activității polițiștilor judiciari după retragerea avizului șefului DIICOT
Secţiunea Margina - Holdea de pe autostrada A1 Lugoj - Deva a depășit stadiul de 50%. Anunțul făcut de CNAIR
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Brooklyn Beckham, pus la zid după declarațiile explozive: „Fără părinți, ar fi fost un simplu angajat la...
Cancan
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
Fanatik.ro
Presupusa amantă a lui David Beckham, reacție vehementă după dezvăluirile lui Brooklyn. A uimit pe toată lumea
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu Ciprian Deac, înainte de a primi noua ofertă: „E supărat! Poate are dreptate”
Adevărul
Trupele europene din Groenlanda l-au speriat pe Trump. Expert: „Răspunsul de la Washington este ridicol de...
Playtech
Localitatea din România cu cel mai scurt nume. Are doar două litere
Digi FM
Ilie Năstase, reacție dură după ce fiica sa adoptivă ar fi ajuns pe străzi în SUA: „Nu mă interesează”
Digi Sport
Prima reacție a Gabrielei Ruse, după ce a reușit performanța carierei la Australian Open
Pro FM
Lidia Buble, despre relația cu Horațiu Niculau: „Între noi, totul este simplu, firesc!” Afaceristul e mai...
Film Now
Scandalul dintre Blake Lively și Justin Baldoni continuă. Un producător a numit-o „teroristă” pe actriță în...
Adevarul
Fiul de miliardar o ține în joc pe Simona Halep. Fosta campioană, implicată în organizarea turneului de la...
Newsweek
Grindeanu anunță din nou creșterea pensiilor anul acesta „Au sărăcit 500.000 de pensionari”. Ce soluții are?
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Părinți mândri și fericiți. Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas, vacanță inedită în Antarctica alături de...
UTV
Radu Drăgușin s-a căsătorit cu Ioana Stan. Primele imagini de la nunta fotbalistului au apărut în mediul...