Norvegia va crea o comisie de anchetă privind legăturile dintre infractorul sexual Jeffrey Epstein și personalități din țară

printesa Mette-Marit profimedia-1071384186
De la prințesa Mette-Marit la un fost prim-ministru devenit președinte al Comitetului Nobel, recentele documente publicate în Statele Unite în cazul Epstein au scos la iveală legături mult mai strânse decât se bănuia între finanțistul căzut în dizgrație și personalități norvegiene de prim rang. Foto: Profimedia
Mai multe anchete deschise

Parlamentul norvegian a convenit marți să creeze o comisie independentă de anchetă pentru a face lumină asupra legăturilor din trecut dintre infractorul sexual american Jeffrey Epstein și mai multe personalități din țară, au raportat mass-media norvegiene, citate de dhnet.be.

De la prințesa Mette-Marit la un fost prim-ministru devenit președinte al Comitetului Nobel, recentele documente publicate în Statele Unite în cazul Epstein au scos la iveală legături mult mai strânse decât se bănuia între finanțistul căzut în dizgrație și personalități norvegiene de prim rang.

Deși principiul unei comisii de anchetă independente a fost adoptat, mandatul, componența și calendarul acesteia rămân de stabilit.

Susținând parlamentar guvernul laburist, Partidul Ecologist (MDG) pledează pentru ca această comisie să fie prezidată de fosta judecătoare de instrucție franco-norvegiană Eva Joly.

Conform documentelor publicate recent de Ministerul Justiției american și analizate în detaliu de mass-media norvegiene, prințesa moștenitoare Mette-Marit a schimbat sute de e-mailuri, adesea surprinzător de intime, cu Epstein între 2011 și 2014.

Acesta fusese însă condamnat deja în 2008 pentru ademenirea unei minore.

Poliția norvegiană a deschis, de asemenea, anchete pentru „corupție agravată” împotriva fostului prim-ministru Thorbjørn Jagland și a unei diplomate celebre, Mona Juul, precum și împotriva soțului acesteia, Terje Rød-Larsen, pentru complicitate.

Motivul: legăturile lor cu Epstein într-o perioadă în care Jagland era președinte al Comitetului Nobel – care acordă celebrul premiu pentru pace – și secretar general al Consiliului Europei, iar doamna Juul lucra la Ministerul Afacerilor Externe înainte de a deveni ambasador în Regatul Unit.

În Elveția, organizatorii Forumului Economic Mondial au lansat, la rândul lor, o anchetă internă asupra șefului lor, norvegianul Børge Brende, care s-a întâlnit cu Epstein de mai multe ori în 2018 și 2019.

După ce au minimizat adesea în trecut gradul lor de apropiere de Epstein, mai multe dintre personalitățile implicate, în special prințesa Mette-Marit, și-au prezentat scuzele și au recunoscut o „eroare de judecată”.

