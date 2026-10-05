Norvegia vrea să interzică ochelarii inteligenţi în locuri publice. „Nu vrem ca oamenii să se teamă că vor fi înregistraţi”

Guvernul norvegian a anunţat luni intenţia sa de a interzice parţial şi temporar utilizarea ochelarilor inteligenţi în anumite locuri publice, invocând riscurile încălcării vieţii private, în special înregistrarea de imagini fără ştirea persoanelor filmate.

Interdicţia s-ar putea aplica în parcuri, pe plaje, la muzee, în centrele comerciale, şcoli, creşe, unităţi sanitare, săli de sport şi la evenimentele publice, relatează AFP, citată de Agerpres.

Guvernul laburist minoritar are nevoie de sprijinul altor partide pentru a adopta această măsură în parlament.

Acesta intenţionează să prezinte un proiect de lege „cât mai curând posibil", însărcinând totodată un grup de experţi cu analizarea unei reglementări permanente.

„Nu ne dorim o societate în care oamenii se tem că vor fi înregistraţi fără ştirea lor, fotografiaţi sau filmaţi în locuri şi situaţii în care nu sunt obişnuiţi să fie monitorizaţi", a declarat ministrul pentru afaceri digitale şi administraţie, Torgeir Micaelsen.

Guvernul precizează faptul că nu intenţionează să interzică total acest tip de ochelari.

Măsura vine în contextul în care ochelarii inteligenţi, în special cei comercializaţi de Meta cu mărci populare precum Ray-Ban şi Oakley, provoacă o îngrijorare tot mai mare în Europa.

În Franţa, asociaţia e-Enfance a raportat luna trecută că a primit aproximativ 20 de semnalări despre cazuri în care femei au fost filmate fără consimţământul lor, cel mai adesea cu ajutorul ochelarilor Meta.

Unele înregistrări au fost ulterior distribuite pe reţelele sociale, atrăgând mesaje de batjocură şi instigatoare la ură.

Parchetul din Paris a deschis mai multe anchete după ce a primit plângeri în acest sens.

Oraşul Oslo a decis deja să interzică ochelarii echipaţi cu cameră video în şcoli, în timp ce apelurile pentru reglementări mai stricte sunt tot mai numeroase şi în Uniunea Europeană şi Regatul Unit.

Meta, la rândul său, subliniază că ochelarii săi sunt echipaţi cu o lumină LED care este activată atunci când este realizată o fotografie sau un videoclip şi care nu poate fi dezactivată fără a face camera inutilizabilă.

Editor : M.B.