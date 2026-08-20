Nou atac al Rusiei asupra Kievului, după bombardamentul de miercuri noapte: un mort și mai mulți răniți. Bilanțul atinge 16 decese

După atacul masiv din cursul nopţii, soldat cu 15 morţi, ruşii au atacat Kievul şi pe parcursul zilei cu diverse tipuri de armament. Seara, în districtul Holosiivskîi, a fost lovit un centru de afaceri: o persoană a murit, iar alte câteva au fost rănite, relatează Ukrainska Pravda, citându-l pe primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko.

Autorităţile au anunţat că, în cartierul Holosiivskîi, a izbucnit un incendiu într-un centru de afaceri ca urmare a unui atac inamic. Kliciko a declarat că în clădire au fost găsite o persoană decedată şi două persoane rănite.

Potrivit informaţiilor preliminare, fragmente de dronă au căzut peste clădire. Echipele de salvare continuau operaţiunile de căutare în clădire.

Klitciko a declarat ulterior că, în a doua parte a zilei, în capitală, practic pentru prima dată în ultimele câteva luni, a fost atacat în mod deliberat un obiectiv de infrastructură critică. Locuitorii din raionul Desnianskîi şi o parte a raionului Dniprovski ar putea avea întreruperi în alimentarea cu apă caldă. Kliciko a adăugat că specialiştii lucrează la refacerea infrastructurii avariate.

În noaptea de 20 august, ruşii au atacat Kievul cu rachete balistice, iar în oraş s-au auzit explozii. 15 persoane au murit, iar numărul răniţilor a ajuns la 39.

Joi, în cursul zilei, primarul Kliciko a anunţat că resturi ale unei drone inamice au căzut pe o clădire nerezidenţială din districtul Desnianski.

În total, ţinând cont şi de regiunea înconjurătoare a capitalei, bilanţul victimelor ajunsese joi seara la 17 morţi şi peste 40 de răniţi.

Preşedintele Volodimir Zelenski a afirmat că eşecul aliaţilor Ucrainei de a reface stocul de rachete de apărare aeriană costă vieţi omeneşti.

Forţele aeriene ucrainene au declarat că Rusia a lansat zeci de rachete de croazieră, precum şi rachete balistice şi hipersonice, şi 168 de drone, într-un atac masiv desfăşurat în timpul nopţii. Forţele aeriene au precizat că aproape 90% dintre drone şi majoritatea rachetelor de croazieră au fost doborâte. Acestea nu au specificat dacă vreuna dintre rachetele balistice, mai letale, a fost interceptată - având în vedere că săptămâna trecută au afirmat că furnizarea unor astfel de informaţii îi oferă Rusiei un motiv de bucurie.

Zelenski a calificat atacul de joi drept unul dintre cele mai „cinice, calculate şi de amploare” din cei patru ani şi jumătate de război.

Etajele superioare ale unui bloc de locuinţe cu nouă etaje au fost distruse în cartierul Solomianskîi din Kiev, unde au murit cel puţin opt persoane, a declarat primarul Vitali Kliciko. Acesta a decis ca vineri să fie zi de doliu.

Reacția lumii „nu este adecvată”, afirmă Zelenski

În total, 30 de clădiri rezidenţiale, o şcoală, un spital de copii şi o grădiniţă se numără printre clădirile avariate din Kiev şi din zonele înconjurătoare, a spus Zelenski.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat că Moscova a folosit atacuri aeriene şi drone pentru a lovi ţinte din Kiev şi din împrejurimi, inclusiv instalaţii care produc componente pentru drone, un depozit militar şi un centru logistic.

Pe măsură ce Rusia şi-a intensificat atacurile balistice în ultimele luni, Zelenski a făcut apel la aliaţi să refacă stocul Ucrainei de rachete interceptoare Patriot - singura armă din arsenalul său capabilă să doboare o rachetă balistică. „Fiecare rachetă suplimentară salvează vieţile poporului nostru”, a pledat Zelenski, adăugând că rachetele de înlocuire nu au fost încă primite. „Din păcate... reacţia lumii la astfel de atacuri nu este întotdeauna adecvată”, a constatat el.

Zelenskiy a avertizat, pe de altă parte, că Moscova nu va negocia serios pentru pace atât timp cât Ucraina nu dispune de sisteme de apărare antirachetă pentru a-şi apăra oraşele. Discuţiile mediate de SUA pentru a pune capăt războiului au intrat în impas la începutul acestui an, deoarece Kievul a refuzat să cedeze cererilor Rusiei de a ceda mai mult teritoriu.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat pe X, ca răspuns la mesajul lui Zelenski, că lucrează împreună cu statele membre şi partenerii pentru a furniza Ucrainei capacităţi antibalistice, considerând acest lucru „cea mai urgentă dintre priorităţi”.

Un atac de nouă ore care a vizat inclusiv depozitele de alimente

Prim-ministrul ucrainean Serhii Koreţki a afirmat că unele depozite de alimente şi sediile Crucii Roşii din jurul oraşului Kiev au fost avariate în urma atacului din timpul nopţii, care a durat aproape nouă ore, relatează Reuters.

În ultimele săptămâni, fructele şi legumele proaspete au dispărut ocazional de pe rafturile unor supermarketuri din Kiev, ca urmare a atacurilor asupra depozitelor logistice ale retailerilor de produse alimentare.

Atacurile ruseşti au vizat, de asemenea, un punct de trecere a frontierei cu Moldova din regiunea Odesa, de la Marea Neagră, unde atacurile repetate asupra porturilor şi navelor au dus practic la oprirea exporturilor agricole vitale ale Ucrainei, exercitând presiune asupra preţurilor globale la alimente.

Rafinăria TANECO și un terminal petrolier de la Krasnodar, lovite de Ucraina

La rândul său, Ucraina şi-a intensificat şi ea atacurile asupra Rusiei, vizând instalaţiile petroliere şi infrastructura logistică pentru a încerca să submineze capacitatea Moscovei de a continua războiul.

Armata ucraineană a declarat joi că a lovit rafinăria de petrol TANECO din Tatarstan şi un terminal petrolier din regiunea Krasnodar.

Ucraina a făcut propuneri de pace negociatorilor americani, Steve Witkoff şi Jared Kushner, pentru un plan de încetare a războiului, a declarat Zelenski luna aceasta.

Kremlinul a declarat joi că nu există încă informaţii cu privire la o posibilă vizită la Moscova a lui Kushner şi Witkoff, care au fost ultima dată în capitala Rusiei în ianuarie şi nu au vizitat încă Kievul. Nu a fost încă confirmată nicio dată pentru o vizită propusă în Ucraina, potrivit unei surse familiarizate cu discuţiile.

Editor : B.E.