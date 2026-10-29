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Nou atac masiv asupra Moscovei: Ucraina ar fi lansat peste 600 de drone. Apărarea rusă susține că a doborât alte 231

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soldați care sunt pe stradă în moscova
Moscova. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat joi că peste 600 de drone au fost lansate către regiunea Moscovei, în cea de-a doua zi a summitului Rusia-Africa, care se desfăşoară în capitala rusă.

„În intervalul 28 octombrie, ora 20:30 - 29 octombrie, ora 07:00, 613 drone au fost îndreptate spre regiunea Moscovei. Majoritatea au fost neutralizate de apărarea antiaeriană a Ministerului Apărării de la mare distanţă”, a precizat Sobianin pe contul său de Telegram, adăugând că alte 231 au fost distruse în timp ce se apropiau de Moscova, anunţă AFP, preluată de News.ro. 

Capitala găzduieşte de miercuri cel de-al treilea summit Rusia-Africa, la care au fost invitate delegaţii din 48 de ţări, dintre care 22 conduse de şefii lor de stat, potrivit Kremlinului.

Aceste atacuri au loc în contextul în care Moscova şi Kievul se pregătesc să relanseze în noiembrie, sub medierea Statelor Unite, negocierile de pace, la mai bine de patru ani şi jumătate de la începutul ofensivei ruseşti la scară largă în Ucraina.

În ultimele luni, cele două ţări au intensificat atacurile cu drone şi alte proiectile, provocând victime de ambele părţi.

La jumătatea lunii septembrie, Ucraina a lansat aproximativ 1.600 de drone către regiunea Moscovei, cel mai mare atac de acest tip într-o singură zi de la începutul războiului, potrivit lui Sobianin.

Editor : C.S.

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